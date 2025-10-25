El Auditorio regional acoge la representación de 'Don Juan Tenorio' el 1 de noviembre

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio regional Víctor Villegas acoge el sábado 1 de noviembre, a las 19.00 horas, la tradicional representación de 'Don Juan Tenorio' de José Zorrilla, interpretada por la Asociación Teatral Amigos del Tenorio de Murcia. Asimismo, el día anterior se realizarán otros dos pases de la obra en la Sala Miguel Ángel Clares, una destinada a alumnos de institutos y otra a usuarios de centros de mayores.

El montaje de la obra de Zorrilla, dirigido por Elvira Pineda y hasta con una treintena de intérpretes en escena, cuenta con decorados realizados por el pintor José María Falgas y vestuario de la modista Julia Garrido.

La Asociación Teatral Amigos del Tenorio de Murcia ha obtenido una ayuda del Plan Asociarte del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes para girar por distintos escenarios con 'Don Juan Tenorio'. En concreto, la gira de esta asociación ya ha pasado por La Unión y Totana, hoy, 25 de octubre, recala en el Teatro Can Ventosa de Ibiza y el 31de octubre llega al Víctor Villegas.

Asimismo, el 2 de noviembre se podrá ver el Centro Cultural Infanta Elena Alcantarilla; el 8 en el Real Teatro Carlos III de El Escorial; el 15 en el Teatro Concha Segura de Yecla; el 22 en el Teatro Geli Albadalejo de San Pedro del Pinatar; y el 29 en el Centro Cultural Enrique Tierno Galván de Lorquí. Para más información y compra de entradas para la tradicional representación del 1 de noviembre, se puede consultar la web del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.