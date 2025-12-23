Aumenta un 19,4% la incidencia de las infecciones respiratorias en la Región de Murcia

Archivo - Vacunación contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que es la causa principal de las bronquiolitis en lactantes. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en Atención Primaria aumentó un 19,4% en la Región de Murcia entre el 15 y el 21 de diciembre, según datos de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones.

En concreto, la incidencia de las IRA se ha situado en 1.245 casos por cada 100.000 habitantes.

Así, han aumentado especialmente los casos de bronquitis y bronquiolitis, con un 31% más con respecto a la semana anterior, mientras que los de gripe se han incrementado un 15,3%.

Por su parte, las infecciones por coronavirus han caído un 23,1%, según el informe publicado en la página web del Servicio Murciano de Salud (SMS).