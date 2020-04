Aumenta el número de accidentes en el lugar de trabajo, pero desciende el de fallecidos, según CCOO y UGT

MURCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró 26.613 accidentes en jornada de trabajo en 2019, de los que 17.748 tuvieron resultado de baja, un 7,21% más que en 2018, mientras el número de trabajadores fallecidos descendió de 22 a 20, según han informado CCOO y UGT en una rueda de prensa.

Ambas organizaciones han puesto de relieve estas cifras ante la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que tendrá lugar este martes.

Así, los sindicatos han explicado que del total de accidentes contabilizados en 2019 en la Comunidad Autónoma, la mayoría --17.638-- fueron leves, 90 graves y 20 mortales.

Por su parte, en itinere, es decir, durante el desplazamiento del trabajador desde su domicilio hasta su lugar de trabajo o viceversa, se produjeron 2.420 accidentes, un 7,12% más que el ejercicio anterior, y de ellos 2.390 fueron leves, 24 graves y 6 mortales, la misma cifra que en 2018.

Respecto a las personas con enfermedades profesionales, en 2019 se declararon 2.270, de las que 1.265 fueron sin baja y el resto con baja, mientras que el año anterior se registraron 899 sin baja y 759 con baja, lo que revela un incremento en las cifras.

En opinión de los secretarios generales de UGT y CCOO, Antonio Jiménez y Santiago Navarro, respectivamente, el aumento de la siniestralidad laboral con respecto al ejercicio anterior se debe a un "relajamiento" en el cumplimiento de las obligaciones preventivas por parte de las empresas.

A estas han acusado de "facilitar la precarización de las condiciones de empleo y trabajo, que impiden que los mecanismos de control, internos y externos existentes", como los administrativos, los servicios de prevención y la inspección de trabajo, "sean eficaces y efectivos".

Respecto a la subida en el número de enfermedades profesionales, los representantes sindicales han indicado que resulta "lamentable que el trabajo ocasione sufrimiento a tan alto número de personas", si bien han destacado que hay "una vertiente positiva puesto que se incrementa la visibilidad de esta realidad oculta".

Por sectores, el más damnificado en 2019 en la Región de Murcia fue el dedicado a los servicios, con 7.598 accidentes de trabajo en jornada (un 2,37% más que en 2018), seguido de la industria, con 3.929 (5% más); el sector agrario, con 3.769 (1% más) y la construcción, con 2.084 (11,98% más).

MAYOR PREVENCIÓN

CCOO y UGT han coincidido en apuntar que la prevención en salud pública y laboral ayuda a salvar vidas y, por tanto, la inversión en este asunto "es necesaria". "No es un deseo formal, sino que tiene que ser una realidad en los centros de trabajo", han apostillado.

En este sentido, han indicado que la crisis de la COVID-19 ha demostrado la importancia de contar con "un buen sistema de salud laboral" que incluya mecanismos de prevención para evitar en la medida de lo posible los contagios y los accidentes laborales, y han criticado "la falta de control" del Gobierno regional y "las dificultades" del central para establecer una mayor protección.

Tampoco ayuda, según los sindicatos, la "reducción de los presupuestos en materia de salud pública y laboral" que se está produciendo, a juicio de sendas organizaciones, desde el estallido de anterior crisis económica, en 2008.

En este punto, Jiménez, de UGT, ha hecho hincapié en la necesidad de hacer auditorías del sistema publico de salud y de servicios sociales regionales, especialmente de los centros residenciales para personas mayores, mientras Navarro, de CCOO, ha propuesto crear un fondo sanitario para combatir con mayores garantías escenarios como el provocado por la expansión del coronavirus.

"Esta crisis no es pasajera, se puede mantener en el tiempo y haber rebrotes", ha añadido Navarro, tras lo que ha criticado que, en el ámbito regional, "la prevención en salud laboral no ha estado a la altura de las circunstancias".

Por su parte, José María López, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras, ha indicado que la prevención "puede ayudar a bajar el numero de muertes y lesiones", al tiempo que ha remarcado que la salud pública "es indisociable" a la salud laboral. "Estamos creando un modelo de prevención 'low cost'", ha agregado.

Encarna del Baño, de UGT, ha comentado que la prevención "no se ha tomado el serio en esta Comunidad" porque "una parte de la patronal ha creído que era un gasto y no una inversión". "Si hubiesen invertido en equipamientos de seguridad no tendríamos el problema de los Equipos de Protección Individual colectivos", ha añadido al respecto.