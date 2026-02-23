El autor del 'crimen de Halloween' condenado a 8 años de cárcel

Primer día del juicio del 'crimen de Halloween' - EUROPA PRESS

MURCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al autor confeso del 'crimen de Halloween' a 8 años de cárcel después de que el jurado popular lo declarara culpable de homicidio, y no de asesinato como pedía el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, y aceptara dos eximentes.

El juez considera que no procede imponerle la pena de 10 años menos un día que solicitaban las acusaciones ni los nueve años que pedía el fiscal debido a que el condenado no inició la pelea.

Este juicio, que se celebró en la Ciudad de la Justicia, se alargó durante 11 días y contó con las declaraciones del acusado, así como del amigo que lo acompañaba, la camarera del bar, los agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron, médicos forenses y psiquiatras. A lo largo de esos días también se proyectaron los vídeos de la cámara de seguridad del bar en los que se ve lo ocurrido aquella noche.

Al tener las imágenes en las que se ve al acusado apuñalar a la víctima, lo que se dirimía en el juicio era si esto había sido un asesinato, como pedía la familia, o un homicidio, como solicitaba la defensa y como, finalmente, decidió el jurado popular.

Cada día en la sala estuvieron presentes los familiares de la víctima vestidos con una camiseta con la foto del fallecido.

'CRIMEN DE HALLOWEEN'

La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2023 el acusado estaba en un bar con un amigo al que acudió más tarde la víctima que, después de despedirse de su acompañante, inició una conversación con ambos, en la que estos afirmaron que se puso "pesado".

En un momento dado, el fallecido y el amigo del acusado iniciaron una pelea en la que este último se metió y durante la que sacó una navaja "para intimidar", según explicó el primer día del juicio, y con la que lo apuñaló en el corazón.

El fallecido cayó desplomado al suelo del bar, tal y como se pudo ver en las imágenes de las cámaras de seguridad, y el acusado y su amigo abandonaron el bar.