Los autores confesos del doble crimen de Librilla regresan a la nave para la reconstrucción de los hechos

Los dos autores confesos del doble crimen de Librilla regresan a la nave donde aparecieron los cuerpos para la reconstrucción de los hechos - DIMA/EUROPA PRESS

LIBRILLA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Los dos autores confesos de la muerte de dos hombres de origen africano, cuyos cadáveres fueron hallados en mayo de 2025 en una empresa cárnica de Librilla (Murcia), han regresado este martes a la escena del crimen. Bajo custodia de la Guardia Civil, los investigados han participado en una reconstrucción judicial para escenificar su versión del doble asesinato.

La diligencia, una inspección ocular solicitada por las defensas y autorizada por la magistrada instructora, ha movilizado a efectivos de la Unidad de Homicidios y especialistas del laboratorio de Policía Judicial para el apoyo técnico y la grabación de imágenes.

Los cuerpos, que presentaban signos de violencia, corresponden a dos hombres de 37 y 53 años, naturales de Camerún y Costa de Marfil. Ambos permanecían desaparecidos desde el 14 de diciembre de 2024 hasta que la Benemérita localizó sus restos en un depósito subterráneo de residuos de aceite de la citada nave industrial.

Por estos hechos permanecen en prisión provisional dos hombres como presuntos autores de los delitos de homicidio y ocultación de cadáver. Una mujer, también arrestada en el marco de la operación 'Camelibri', fue puesta en libertad con cargos con anterioridad.