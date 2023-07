Las autoridades sanitarias activan el nivel 2 del Plan de Acciones Preventivas de los Efectos del Calor sobre la Salud

MURCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, ha informado que las autoridades sanitarias mantienen este miércoles activado el nivel 2 del Plan de Actuaciones Preventivas por los Efectos del Exceso de Temperatura sobre la Salud, ya que se espera que se supere la temperatura máxima consideradas umbral.

Ante todo ello, las autoridades sanitarias recomiendan mantener fresca la vivienda, por debajo de los 32ºC durante el día y por debajo de los 24ºC durante la noche. Esto es especialmente importante en aquellos hogares donde residen personas mayores de 60 años, niños o enfermos crónicos.

Algunas medidas prácticas para conseguirlo son abrir las ventanas y/o ventilar cuando la temperatura exterior sea más fresca (por la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana); así como cerrar las ventanas y/o persianas cuando la temperatura exterior sea más caliente; y apagar la luz artificial y los aparatos eléctricos que sea posible.

Utilice, si dispone, aparatos de aire acondicionado o ventiladores para mantener una temperatura fresca en el interior; tenga en cuenta que los ventiladores deben situarse a cierta distancia, no recibiendo directamente el aire en el cuerpo, lo que es especialmente importante para las personas que han de permanecer encamadas", añaden las mismas fuentes.

También aconsejan mantenerse frescos e hidratados bebiendo líquidos abundantes aunque no se sienta sed. "Al menos un litro y medio salvo que su médico le haya restringido la toma de líquidos", señalan las autoridades sanitarias, que aconsejan evitar tomar bebidas con alcohol, cafeína y azúcar. "Tome comidas ligeras y más frecuentes".

"No salga al exterior durante las horas del día de más calor; cuando salga, manténgase en zonas sombreadas y use ropa ligera, sombrero, gorra, gafas de sol y protector solar; sitúese en la parte más fresca de la vivienda, especialmente durante la noche; y si no puede mantener fresca su vivienda, dedique 2 o 3 horas diarias a permanecer en un lugar fresco y acondicionado", han señalado.

Asimismo, han aconsejado no realizar actividad o esfuerzo físico importante. "Si realiza actividad deportiva, reserve las primeras horas de la mañana", añaden, para aconsejar reponer los líquidos tras la actividad física y refrescarse cada vez que lo necesite, tomando baños o duchas frías.

"Si no es posible, una alternativa son los baños fríos de pies, toallas frescas, envases refrigerados (cold packs); preste atención a las personas de su entorno, especialmente los bebés, niños, mayores de 65 años y enfermos crónicos o encamados; mantenga sus medicamentos en lugar fresco; y asegúrese que los niños y personas mayores beben abundantes líquidos", remarca.

Para finalizar, recomienda buscar asistencia sanitaria si se presentan síntomas inusuales que pueden estar relacionados con el calor.