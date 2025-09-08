Las autoridades sanitarias advierten de riesgo para la salud por el calor en el Campo de Cartagena y Mazarrón

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias han advertido de que el Campo de Cartagena y Mazarrón están este lunes en riesgo 1 (riesgo bajo) por altas temperaturas, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

Dentro de lo previsto en el Plan Nacional de Acciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, en estos niveles de riesgo debe informarse a la población de medidas para la autoprotección, haciendo especial incidencia en los colectivos vulnerables.

En concreto, estos colectivos vulnerables incluyen los lactantes y menores de cuatro años, mayores de 65 años, embarazadas o enfermos crónicos, así como personas expuestas al calor extremo, sin hogar, turistas, personas con vivienda sin aclimatar o con poca autonomía en la vida cotidiana.

Las autoridades sanitarias han facilitado un decálogo de consejos para evitar que el calor afecte a la salud en el que aconsejan beber agua y líquidos con frecuencia, "aunque no sientas sed y con independencia de la actividad física que realices". "Evita las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación", ha añadido.

"Aunque cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con el calor, presta especial atención a: bebés y menores, lactantes y mujeres gestantes, así como personas mayores o con enfermedades que puedan agravarse con el calor(como las enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, patologías que dificultan la movilidad, demencia y otras enfermedades mentales, así como el abuso de drogas o alcohol)", ha señalado.

Además, ha recomendado permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refrescarse cada vez que se necesite. "Procura reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día", según las autoridades sanitarias, que también aconsejan usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar.

"Nunca dejes ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado (especialmente a personas menores de edad, mayores o con enfermedades crónicas)", según las mismas fuentes.

Asimismo, han instado a consultar al profesional sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas. "Mantén tus medicinas en un lugar fresco; el calor puede alterar su composición y sus efectos. Haz comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, zumos, etc.)", ha concluido.