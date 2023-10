Avantasia, nuevo cabeza de cartel para la tercera edición del Rock Imperium

CARTAGENA (MURCIA), 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Avantasia será el nuevo cabeza de cartel para la tercera edición del Rock Imperium, según informaron fuentes del Ayuntamiento de Cartagena, que han dado a conocer una nueva tanda de confirmaciones para este evento.

A los artistas que se dieron a conocer hace unos meses, Saxon, Accept, Emperor, TNT y Beast in Black, se suman también Carcass, Kamelot, In Extremo, Einar Solberg, Nestor, Marduk, Praying Mantis, Green Lung, Turmion Kätilöt, Spidergawd, Riot City, Celtian, Diabulus In Musica, Arwen, Darknoise, Vatikan Spectrum y Nyhem.

Los abonos para el festival ya se pueden adquirir a través de su página web 'rockimperiumfest.es', según el Ayuntamiento, que da a conocer así "un cartel ecléctico, del que todavía falta más de la mitad del cartel por desvelar".

"La metal opera tiene un nombre, y ese no es otro que Avantasia", según la organización, que recuerda que el grupo ya fue cabeza de cartel de la edición de 2022 y, ahora, repiten en lo alto del Rock Imperium para el próximo verano, con una producción aún mayor y un repertorio renovado.

El proyecto que Tobias Sammet creó con 'The Metal Opera, Pt I' se ha hecho tan grande, a nivel musical y escénico, que se ha convertido en "imprescindible tanto para los amantes del power metal como de los sonidos duros en general", según las mismas fuentes.

Los sonidos "más extremos" se conjuran en Cartagena para la actuación de las "auténticas leyendas del death metal". Desde su fundación en 1986, Carcass se ha caracterizado por la fusión tanto de elementos "extremos" como de las melodías más inquietantes y célebres. Por su lado, Kamelot es una de las pocas bandas en el género sinfónico que "abraza completamente lo oscuro", y que también se verán en la ciudad portuaria.

Formados en 1995, los alemanes In Extremo serán uno de los puntos álgidos del festival. Su folk metal, que utiliza instrumentos tradicionales como la gaita o la zanfona, sirve como perfecto pretexto para unas actuaciones en directo tan teatrales como intensas. Por Cartagena pasará también el líder y compositor de los noruegos Leprous, Einar Solberg, con su lanzamiento en solitario.

Nestor estarán en el Rock Imperium presentando su 'Kids In A Ghost Town'. Al igual que hará Marduk con su 'Memento Mori', uno de los "mejores álbumes" de este año y que "demuestra el gran estado de forma de una de las bandas estandartes del black metal".

Asimismo, el "virtuosismo" llegará desde Australia al festival de la mano de Plini, "uno de los mayores prodigios de la guitarra en los últimos tiempos", subraya el Consistorio.

"Auténticos pioneros de la NWOBHM, Praying Mantis lleva más de cuatro décadas de trayectoria siendo iconos del rock británico y ofreciendo actuaciones tan enérgicas como emocionantes, como demostrarán en Cartagena", añade. También británicos es Green Lung que celebra líricamente el folklore, los mitos y leyendas de Gran Bretaña, evocando el espíritu salvaje y mágico de sus ancestros.

El disco metal finés tiene un nombre, y este es el Turmion Kätilöt, que pasará también por la tercera edición del Rock Imperium, al igual que harán los Spidergawd. Se suman, a su vez a la programación, la nueva cara del metal canadiense, Riot City.

Celtian están especializados en la mezcla del heavy metal con la música folclórica europea, Diabulus In Musica, en metal sinfónico, y los Arwens, en la incorporación de sonidos progresivos en el hard rock. Las tres bandas han sido tres de las confirmadas para el próximo Rock Imperium.

Por último, también pasarán por Cartagena las bandas murcianas Darknoise y Nyhem; así como los cartageneros Vatikan Spectrum.