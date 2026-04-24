Avanzan las obras del colector de Lorca en las que el Gobierno regional invierte 4,4 millones de euros

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, visita las obras del segundo tramo del colector sur de Lorca - CARM

LORCA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional avanza en la ejecución del tramo medio del colector de saneamiento sur de Lorca, una actuación a la que el Ejecutivo autonómico destina 4,4 millones de euros, según ha informado la Comunidad.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha visitado este viernes las obras de este segundo tramo acompañado por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y ha afirmado que se trata de una infraestructura "fundamental" que "va a recoger y a canalizar aguas pluviales y residuales".

"Por lo tanto, el valor y la importancia de esta obra no es solo ambiental, sino también sanitario, además de reforzar la seguridad de las personas", ha indicado.

El nuevo colector tendrá más de tres kilómetros de longitud y conectará con el tramo bajo ya finalizado, que desemboca en la Rambla de Biznaga.

Asimismo, el proyecto contempla su continuidad en una fase futura hacia la zona del polígono SapreLorca, completando así una actuación integral para todo el sur del municipio.

"Cada vez que hay lluvias intensas se generan muchos problemas en la zona que va desde el polígono SapreLorca hasta la carretera Lorca-Águilas, por lo que el colector va a ser una obra que dé más seguridad a los vecinos", ha agregado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Así, la actuación beneficiará directamente a las viviendas situadas en la zona y dejará preparada la red para futuras conexiones.

INFRAESTRUCTURAS PENDIENTES QUE SON COMPETENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL

López Miras también ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para impulsar infraestructuras hidráulicas "clave para los vecinos y, sobre todo, para su seguridad".

En este sentido, ha realizado un llamamiento al Gobierno central y a la Confederación Hidrográfica del Segura para que ejecuten "de una vez por todas" las obras pendientes en la zona.

El presidente ha remarcado que se trata de actuaciones "reivindicadas por el Ayuntamiento, el Gobierno regional y, sobre todo, por los propios vecinos", con el objetivo de "no pasar miedo cada vez que llueve, pero, sobre todo, de sentirse seguros y evitar que pueda producirse una desgracia".

Así, ha insistido en la necesidad de acometer infraestructuras "imprescindibles" como las presas de Nogalte, Torrecilla y Béjar, que resultan "clave para evitar riesgos ante episodios de lluvias cada vez más intensas".

Por ello, López Miras ha reivindicado que el Gobierno de España "tiene que presupuestar y ejecutar ya" estas actuaciones.