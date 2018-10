Una avioneta aterriza en la autovía Murcia-San Javier obstaculizando el tráfico

Publicado 06/03/2018 19:28:44 CET

MURCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una avioneta ha aterrizado este martes por la tarde en el arcén de la autovía RM-19, que une los municipios de Murcia y San Javier, y está obstaculizando el tráfico en sentido a Murcia, a la altura de la urbanización Polaris World, en el término municipal de Torre Pacheco, según informaron a Europa Press fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias y de la Guardia Civil.

El suceso ha tenido lugar a las 19.06 horas, cuando el Teléfono Único de Emergencias ha comenzado a recibir llamadas de los pasajeros de vehículos que circulaban por la vía alertando de la presencia de la avioneta.

Al parecer, la aeronave se encuentra en perfectas condiciones y no ha sufrido un accidente, pero los testigos informan que sus tripulantes no estarían en el lugar de los hechos, según el Centro de Coordinación de Emergencias, que señala que en principio no hay heridos como consecuencia del suceso.

Al lugar han acudido unidades de mantenimiento de carreteras y de la Guardia Civil de Tráfico para tratar de averiguar lo sucedido. La avioneta no está señalizada y obstaculiza el tráfico en sentido a Murcia, pasada la salida número 19.