El Ayuntamiento de Cartagena abrirá este verano las piscinas e instalaciones deportivas de Los Canales de Tentegorra

Piscinas de Tentegorra. Imagen de archivo de MCT - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Las piscinas y las instalaciones deportivas del Parque Rafael de la Cerda, conocido popularmente como Los Canales de Tentegorra, volverán a abrir este verano gestionadas por el Ayuntamiento de Cartagena, tras la aprobación mañana en Junta de Gobierno de la cesión demanial por parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT).

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha anunciado que el Consistorio asumirá "este mismo verano" la gestión de las piscinas, la pista de tenis y las pistas de pádel mediante un dispositivo municipal "para garantizar que todos los cartageneros sigan disfrutando de estas instalaciones", según han informado desde el Consistorio.

Además, ha explicado que la reapertura evita el cierre definitivo de unas instalaciones "de toda la vida" utilizadas durante décadas por generaciones de cartageneros: "El objetivo está cumplido y es una buena noticia".

La cesión aprobada permitirá al Ayuntamiento gestionar las infraestructuras deportivas y recreativas del recinto por tiempo indefinido, manteniéndose la titularidad estatal de los terrenos y las instalaciones. El acuerdo incluye las piscinas recreativas, vestuarios, pistas deportivas y zonas de uso múltiple del parque.

El expediente recoge que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla no puede asumir legalmente la explotación de estas instalaciones al no formar parte de sus competencias vinculadas al abastecimiento de agua potable, por lo que el Ayuntamiento asume la prestación de este servicio público deportivo y recreativo para evitar su cierre definitivo.

Señaló, asimismo, que la MCT ha ejecutado previamente las actuaciones necesarias para la puesta a punto de las instalaciones "a coste cero para el Ayuntamiento", lo que permitirá al Consistorio centrarse en la gestión y apertura del servicio.

"Lo importante es que el Ayuntamiento va a abrir las piscinas y prestar ese servicio a todos los vecinos de Cartagena", ha reiterado la regidora, quien ha destacado que las instalaciones podrán estar operativas "a mediados de junio aproximadamente".

La intención del Ayuntamiento es sacar más adelante la gestión a concesión administrativa mediante licitación pública, aunque este verano el servicio funcionará de forma directa con recursos municipales y actualmente se está trabajando en el establecimiento de una tasa para regular el acceso a las instalaciones, aunque la alcaldesa ha insistido en que el objetivo es fijar "el menor precio posible" compatible con el coste del servicio y la sostenibilidad económica.

El acuerdo de mutación demanial establece que el Ayuntamiento asumirá el mantenimiento, seguridad, conservación y explotación de las instalaciones, así como los suministros de agua y electricidad y la gestión de las actividades deportivas y recreativas autorizadas.