El Ayuntamiento de Cartagena acondiciona espacios y revisa cauces ante el aviso naranja por lluvias

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha acondicionado espacios y ha revisado cauces ante el aviso naranja por lluvias en la comarca para este jueves y viernes, según ha informado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca.

Funcionarios municipales han preparado los pabellones, colegios y locales sociales para dar respuesta a necesidades de albergue. Además, efectivos de Protección Civil, Bomberos, Policía Local, así como funcionarios de diversas áreas del Ayuntamiento de Cartagena llevan a cabo este despliegue en el que trabajan de forma coordinada todos los servicios municipales, según han informado fuentes del consistorio en una nota de prensa.

Entre las tareas desarrolladas, según ha explicado el concejal, se encuentran el desalojo de automóviles y autocaravanas de zonas de riesgo, como cauces o vaguadas, o ramblas como las del El Cañar, Benipila o La Azohía. También se ha llevado a cabo la limpieza de maleza en ramblas con maquinaria pesada, y el aliviadero de conducciones de evacuación.

Por otra parte, se mantienen cerrados los parques públicos con vallado perimetral, como el Parque de la Rosa, Molinete o Parque Torres. Y se han balizado árboles de gran porte por riesgo de desprendimiento de ramas.

Además, lugares como el pabellón de Cabezo Beaza, el Palacio de Deportes, el local social de Los Belones, o el colegio Mediterráneo de La Manga son algunos de los valorados por el Ayuntamiento en caso de necesidad. Asimismo, técnicos municipales han coordinado, a petición de vecinos, las necesidades de zonas como Villas Caravaning.

CARRETERAS A EVITAR CON LLUVIAS TORRENCIALES

Desde Policía Local de Cartagena han señalado varias vías a evitar en caso de lluvias torrenciales. En concreto se trata de la N-301a con Avda. de la Constitución Española a su paso por la Rambla de "El Albujón" (El Albujón); RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida; F-37 Desde RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia La Aparecida; Camino XIV del Sifón de RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia Los Dolores; RM-F54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores; E-16 sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra; Calle Antonio Pascual acceso a "Nueva Aljorra" en La Aljorra.

PRECAUCIÓN AL VOLANTE

También se aconseja a los conductores que extremen la precaución al volante. La Policía Local ha recordado que con lluvia, la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce. Por eso hay que evitar las maniobras bruscas, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y llevar los neumáticos en buen estado son los mejores aliados.

También es aconsejable evitar vías que puedan sufrir acumulaciones de agua, como el Camino del Sifón que conecta Santa Ana y El Bohío con Cartagena a través de Las Tejeras; así como los pasos de rambla.

Los agentes municipales también recuerdan que bajo ningún concepto se debe cruzar con un vehículo una vía anegada de agua o un cauce de agua en tránsito, por el riesgo que puede suponer para la vida el hecho de que el coche acabe siendo arrastrado por la corriente.

Ante lluvias torrenciales se aconseja a la población que eviten desplazamientos innecesarios. A la hora de planificar un viaje también se puede consultar en tiempo real el estado de las carreteras, a través del mapa interactivo que actualiza al momento la DGT.

CONSEJOS POR LLUVIA

Como es habitual ante esta previsión meteorológica, el Ayuntamiento de Cartagena activa sus servicios municipales en fase de preemergencia y recuerda a la población los consejos habituales ante este tipo de episodios: como son revisar las bajantes de cubiertas y terrazas, mantener limpios los imbornales de sótanos y garajes, evitar aparcar en ramblas, o vadear con vehículos zonas inundadas o cauces de ramblas. Además, se procederá a balizar el perímetro de árboles de gran porte y al cierre de parques públicos.