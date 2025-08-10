El Ayuntamiento de Cartagena adquiere su primera ambulancia en propiedad para Protección Civil - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha incorporado una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para Protección Civil, la primera en propiedad del consistorio. La alcaldesa, Noelia Arroyo, acompañada del concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, conoció el vehículo que "refuerza la capacidad de respuesta sanitaria de emergencias en el municipio".

El concejal ha querido destacar la labor de Protección Civil en el Plan de Vigilancia y Salvamento en Playas (COPLA), que desde el 15 de junio y hasta el 31 de julio, ha realizado más de 3.900 intervenciones, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa. En concreto, se registraron un total de 641 acciones preventivas, 2.106 curas y primeros auxilios, 1.096 consultas atendidas y 97 rescates, que incluyen personas, embarcaciones y otras situaciones de riesgo.

INVERSIÓN EN SEGURIDAD

En los últimos años el Ayuntamiento de Cartagena ha adquirido 40 nuevos vehículos para la Policía Local, incluyendo patrullas, motocicletas y furgonetas. También ha invertido en equipamiento, como desfibriladores para patrullas y 120 nuevos terminales de comunicación.

En cuanto a infraestructuras, se han planificado nuevos cuarteles de policía en Los Dolores y La Aljorra, mientras que el de Cuesta Blanca está ya finalizado y se espera su próxima entrega para dar servicio a la zona oeste del municipio.