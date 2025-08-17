El Ayuntamiento de Cartagena baliza árboles de gran porte ante las altas temperaturas

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) ha emitido un aviso amarillo y naranja por altas temperaturas en Cartagena y comarca. El aviso comenzó este 15 de agosto y se extiende hasta el lunes 18 de agosto, inclusive.

Se registra en las horas centrales del día y la tarde. Está prevista una temperatura máxima que ronde los 40ºC. Otras zonas limítrofes también se encuentran con diversos avisos activos por calor, como la Vega del Segura, Alicante y Almería.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento de Cartagena ha balizado árboles de gran porte, como ficus y eucaliptos, ubicados principalmente en zonas del casco histórico, ante el riesgo de posibles desprendimientos de ramas debido al calor. Además, se están llevando a cabo tareas de riego para refrescar el arbolado. Se recomienda encarecidamente a la población que respete las áreas restringidas, no transitando por ellas.

Desde el comienzo del verano el Ayuntamiento de Cartagena está difundiendo consejos para protegerse del sol, el calor y las altas temperaturas el marquesinas digitales de publicidad, paneles de tráfico y redes sociales.

Entre ellos se encuentran los siguientes: Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; usar sombrero, gorras y ropa ligera; hidratarse frecuentemente, aunque no haya necesidad; comer de forma ligera, no abundante; y mantener los domicilios ventilados, especialmente de noche.

DETECTAR A TIEMPO LOS EFECTOS DEL CALOR

Entre los efectos que puede provocar una exposición excesiva al calor se encuentran calambres o sudoración excesiva, respiración corta y rápida, dolor de cabeza, náuseas, fatiga o mareos.

Es importante detectar todos estos efectos a tiempo antes de que la situación desencadene en un golpe de calor o insolación. Este puede tener lugar rápidamente y suponer incluso un paro cardíaco. Por ello, debe tratarse como una emergencia médica. La presencia de piel enrojecida, seca y sin ninguna evidencia de sudor es una de las señales más importantes del golpe de calor.