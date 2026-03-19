El Ayuntamiento de Cartagena destinará 170.000 euros a ayudas a la natalidad en 2026

Archivo - Varios niños hacen fila con sus mochilas - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó este miércoles las bases para las ayudas económicas de pago único destinadas al fomento de la natalidad durante el ejercicio 2026, cuyo montante global asciende a 170.000 euros, según ha informado el Consistorio.

Esta convocatoria tiene como objeto subvencionar los nacimientos, adopciones o acogimientos preadoptivos que se produzcan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. En 2025, estas ayudas beneficiaron a 322 familias del municipio.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado que estas subvenciones son una "pieza clave" dentro de las políticas sociales municipales y ha subrayado que en Cartagena "no solo se apoya económicamente el momento del nacimiento, sino que se acompaña a los padres en el día a día".

Estas ayudas, que se complementan con otras como la gratuidad en las escuelas infantiles municipales, establecen una cuantía base de 200 euros por hijo o hija, una cifra que se incrementa en un 25% a partir del segundo hijo y en un 50% a partir del tercero.

Para acceder a estas prestaciones, que se concederán de forma directa por orden de entrada de las solicitudes hasta agotar el crédito disponible, los solicitantes deberán cumplir con requisitos específicos como poseer la residencia legal en el municipio y acreditar el empadronamiento en Cartagena durante, al menos, tres años ininterrumpidos.

Asimismo, los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias.