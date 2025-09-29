El Ayuntamiento impulsa nuevas rutas para redescubrir el Segura, la Huerta y el patrimonio de Murcia

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha presentado la nueva programación de actividades - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Promover la formación, la sensibilización y la concienciación ambiental para lograr así un mayor respeto por nuestro medio ambiente son algunos de los objetivos que persigue el Ayuntamiento, a través de las actividades gratuitas a las que se pueden sumar murcianos y visitantes.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha presentado esta programación de otoño hasta diciembre que se centra en nuevos itinerarios ambientales guiados, seminarios y talleres en familia, la Escuela de la Naturaleza en Navidad y las actividades educativas para los escolares.

Hasta el próximo mes de diciembre se han programado un total de nueve itinerarios ambientales guiados, gratuitos para toda la familia, y gracias a los cuales los asistentes conocerán importantes enclaves de la naturaleza en el municipio como son los parques municipales forestales de Majal Blanco y Contraparada, y otras rutas en torno al río Segura y la Huerta de Murcia.

Como novedad se ha diseñado el 'Itinerario familiar del Malecón al Molino del Amor' (25 octubre): Se trata de un itinerario corto de 7km, pensado para realizar con menores, en el que a través de pistas y de juegos, se van a descubrir los valores ambientales y patrimoniales de diversos jardines de la ciudad y otros elementos relacionados con la Huerta.

El itinerario atraviesa el jardín del Malecón, en el que se podrán identificar algunas de las especies que forman parte de él mediante pistas que ayuden a su identificación. Continúa por el jardín de la Alameda, para descubrir la función de las acequias, la importancia del bosque de ribera y de los polinizadores.

Desde ahí, y siguiendo un tramo del carril bici, se harán actividades relacionadas con el río y la fauna que lo habita, para acabar en el jardín de las Cuatro piedras y alcanzar el paseo del Malecón, que nos llevará hasta el Molino del Amor, donde se descubrirá la función de este edificio, su historia e importancia.

EL RÍO SEGURA EJE DE LAS RUTAS MEDIOAMBIENTALES

Novedosas son también las rutas 'Descubre los meandros del río Segura desde la Arboleja' (22/11), y 'Descubre los meandros del río Segura por la huerta de Alquerías' (29/11).

En el primero de ellos se recorre algunos de los meandros que formaba el río Segura al oeste de la ciudad, para conocer su función, la vegetación asociada al río y a la huerta, y los elementos patrimoniales que se encuentran a lo largo del itinerario, como puentes y acequias.

Además, en esta visita, de 10 kilómetrod partiendo del centro cultural de La Arboleja, se dará a conocer el proyecto de renaturalización para la restauración del antiguo cauce fluvial en el meandro del Vivillo.

La segunda ruta, los meandros a recorrer son los que encontramos a su paso por Rincón del Gallego. En esta zona se descubrirán algunos elementos naturales, como los tarays, los carrizo y otra vegetación asociada a ríos y cursos fluviales, y elementos patrimoniales de la huerta, como ermitas y casa torre. También se darán a conocer algunas tradiciones huertanas, como los auroros. Este recorrido tiene unos 7 kilómetros.

Dirigidas al público en general, se realizan los sábados bajo reserva con grupos reducidos de 25 personas para disfrutar y aprender del entorno natural que se visita, haciendo paradas explicativas en puntos de interés de hallazgo de fósiles en la zona, fauna y flora, y de enclaves de bien de interés cultural.

La información de las rutas y su reserva es a través de la página 'https://medioambiente.murcia.es/sensibilizacion'.

SEMINARIOS Y TALLERES Los seminarios y talleres en familia buscan educar en la naturaleza compartiendo un tiempo de ocio que genera vínculos entre padres e hijos y el entorno natural. Durante las próximas semanas se desarrollarán dos talleres especialmente diseñados para grandes y pequeños:

'Exploramos el bosque mediterráneo' (26 de octubre) se trata de una actividad vivencial para descubrir la riqueza del bosque mediterráneo a través de dinámicas participativas, observación directa y juegos educativos.

'Mirando el paisaje: Taller para toda la familia' (23 de noviembre) Un espacio de observación y creatividad donde el paisaje se convierte en protagonista. Las familias aprenderán a mirar el entorno de manera consciente, a interpretar sus formas y colores, y a conectar con el valor cultural y natural del territorio.

Se realizarán en domingo de 10.00 a 15.00 horas y la inscripción es de 5 euros, gratuita para menores de 17 años, mayores de 65 años y personas desempleadas.

Al igual que en años anteriores, y gracias a la buena acogida entre las familias del municipio, desde la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente se ha programado la Escuela de Naturaleza en Navidad, que tendrá lugar en el Aula de Naturaleza del parque forestal Majal Blanco para niños con edades entre los 6 y los 12 años.

Allí los más pequeños de la casa realizarán actividades, en horario de mañana, como talleres, excursiones y juegos varios para descubrir la naturaleza, y aprender el respeto del medio ambiente.