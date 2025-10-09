Ayuntamiento Lorca activa un dispositivo especial en las pedanías limítrofes a Mazarrón ante el aviso rojo lluvias - AYUNTAMIENTO LORCA

LORCA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca ha puesto en marcha medidas preventivas específicas para las pedanías lorquinas colindantes (Ramonete, Morata y Garrobillo) ante la activación del aviso rojo por lluvias intensas en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Para ello, se desplegará un dispositivo especial de vigilancia y prevención con agentes de la Policía Local y miembros del servicio de emergencias que patrullarán las zonas para poder actuar con rapidez y eficacia ante cualquier incidencia.

Así, desde las 10.00 horas hasta medianoche estarán pendientes de dichos territorios realizando rondas preventivas para supervisar cauces, barrancos, zonas bajas y puntos vulnerables ante desbordamientos o acumulaciones de agua.

También habrá línea directa de comunicación entre los equipos de emergencia, Policía Local y el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), para activar respuestas rápidas ante cualquier situación.

Estas acciones se suman a las medidas de autoprotección y vigilancia previstas para todo el término municipal ante fenómenos adversos.

Asimismo, como medida de precaución excepcional, se ha decidido suspender la actividad lectiva en los centros escolares ubicados en Ramonete y Morata, para salvaguardar la seguridad del alumnado y del personal docente.

Esta decisión obedece a la prudencia ante posibles incidencias graves que puedan producirse por el pronóstico meteorológico. La suspensión es temporal y será evaluada en función de la evolución de la alerta y de las condiciones sobre el terreno.

"La Consejería de Educación ha decidido suspender las clases en esas localizaciones como medida de prevención. Es preferible ser cautelosos a lamentar. Evaluaremos la evolución meteorológica para decidir cuándo restablecer la actividad habitual", ha señalado la portavoz del equipo de Gobierno Rosa María Medina.

Medina ha pedido "máxima precaución a todos los vecinos, especialmente aquellos en zonas vulnerables, y responsabilidad colectiva para actuar con calma, colaborar con los equipos de seguridad y atender las indicaciones que se puedan emitir".

"Este dispositivo especial de vigilancia y prevención es fruto del esfuerzo conjunto entre Policía Local, emergencias y administración municipal. Estamos preparados para anticiparnos a cualquier situación de riesgo" ha concluido la portavoz.

Se informará puntualmente a través de los canales oficiales municipales (web, redes sociales y boletines informativos) sobre cualquier cambio en la situación, la reactivación de clases o posibles actualizaciones que puedan surgir.