El Ayuntamiento de Molina de Segura se suma al luto oficial por el fallecimiento de José Ballesta, alcalde de Murcia

Las banderas ondean a media asta en todos los edificios municipales de Molina de Segura - AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El regidor de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha anunciado que el Ayuntamiento se suma al luto oficial decretado por el Gobierno de la Región de Murcia, con motivo del fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta.

Las banderas ondean a media asta en todos los edificios municipales desde las 00.00 horas hasta las 24.00 horas de este lunes, 11 de mayo, según ha informado el Consistorio.

Asimismo, el primer edil molinense ha informado de que el Ayuntamiento suspende toda la agenda de actos oficiales prevista para esta jornada.