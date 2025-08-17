El Ayuntamiento de Murcia activa un dispositivo especial de atención a personas sin hogar ante la alerta roja por calor

La concejal de Bienestar Social, Salud y Familia, Pilar Torres, y el edil de Deportes, Miguel Ángel Noguera, han visitado junto al SEMAS y Protección Civil el Pabellón Cagigal para supervisar el dispositivo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un dispositivo extraordinario de atención a las personas sin hogar, y en situación de exclusión residencial, con motivo de la alerta roja por altas temperaturas prevista para hoy domingo 17 de agosto.

La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y el edil de Deportes, Miguel Ángel Noguera, han visitado junto al SEMAS y Protección Civil el Pabellón Cagigal para supervisar el dispositivo puesto en marcha en este espacio convertido como refugio climático, desde media mañana y hasta las 21.00 horas de hoy.

Pilar Torres, ha destacado que "el objetivo de este dispositivo municipal es garantizar el bienestar y la protección de las personas más vulnerables frente al calor extremo, reforzando la coordinación entre los distintos servicios municipales como son servicios sociales, deportes, protección civil y policía local, junto con otras entidades sociales".

APERTURA DEL PABELLÓN CAGIGAL COMO REFUGIO CLIMÁTICO

Pilar Torres y el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, han supervisado el Pabellón municipal Cagigal habilitado por el Ayuntamiento, de manera excepcional, como espacio municipal de refugio climático que estará abierto durante la jornada de hoy domingo en horario de 11.30 a 21.00 horas.

Una instalación en la que los que acudan contarán con aire acondicionado, sillas y reparto de agua (donada por Asumur) y víveres (fruta, donada por MercaMurcia) y acompañamiento social, para que las personas en situación de calle puedan protegerse de las altas temperaturas.

REFUERZO DEL SEMAS Y COORDINACIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL Y POLICÍA LOCAL

El SEMAS (Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social), en coordinación con Protección Civil y Policía Local, realizará además durante toda la jornada rutas específicas por las calles de Murcia para informar a las personas sin hogar de los recursos habilitados, supervisar su estado de salud y ofrecer agua fría, gorras y materiales de protección frente al calor. Una labor que se realiza desde el pasado mes de junio, pero que con la alerta roja se intensifica especialmente.

Asimismo, se garantizará la permanencia durante toda la jornada en los recursos de alojamiento nocturno, que funcionarán como refugio climático adicional durante la alerta roja.

Hay que recordar que la operación verano, iniciada el pasado 10 de junio, arroja una cifra de cerca de 600 intervenciones en la vía pública, principalmente con información, entrega de agua, alimentos, abanicos y traslados a recursos de protección climática.

UN ESFUERZO CONJUNTO CON LAS ENTIDADES SOCIALES

El Consistorio está trabajando en colaboración con las principales entidades sociales del municipio como son Fundación Jesús Abandonado, Cáritas, Columbares, Cepaim, y Murcia Acoge, entre otras, para reforzar la atención directa y lograr la máxima eficacia del dispositivo.

El Ayuntamiento agradece especialmente la colaboración de MercaMurcia y de la Asociación de Supermercados de la Región de Murcia (Asumur), que se han sumado de manera solidaria a este dispositivo con la donación de fruta fresca y botellones de agua, fundamentales para paliar los efectos de las altas temperaturas en las personas más vulnerables.

Su implicación demuestra, una vez más, que la unión entre instituciones, entidades sociales y empresas locales es clave para cuidar y proteger a quienes más lo necesitan.

Desde el Ayuntamiento de Murcia se ha querido poner en valor la entrega y compromiso de los profesionales del SEMAS, Policía Local, Protección Civil y los equipos de servicios sociales municipales, que trabajan de manera coordinada junto a las entidades sociales para proteger a los colectivos más vulnerables.

"Este dispositivo demuestra la importancia del trabajo conjunto de todas las áreas municipales y del tejido social de Murcia para no dejar a nadie atrás en situaciones de emergencia como esta", ha destacado el primer edil.