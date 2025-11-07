Ayuntamiento Murcia adjudica las obras de la Sala de Estudio 24 horas de El Esparragal, que abrirá sus puertas en 2026

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, en rueda de prensa para informar de la sala de estudio de El Esparragal - EUROPA PRESS

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado las obras para la nueva Sala de Estudio 24 horas que abrirá sus puertas el próximo año en la pedanía murciana de El Esparragal, acercando este servicio a las pedanías. Con un importe de 107.900 euros, esta nueva sede ofrecerá 35 nuevas plazas en un espacio que abre las 24 horas, los 365 días del año.

De esta forma, se da un paso más para dar respuesta a una demanda de la Junta Municipal de El Esparragal, que contarán con una nueva Sala de Estudio 24 horas, de 89 metros cuadrados y dotada con el equipamiento necesario para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios, como es red wifi-gratuita.

La nueva sala proyectada, situada en la planta baja del Centro Cultural con acceso independiente desde la calle Tablacho Moreno, también estará dotada de todas las comodidades necesarias para los usuarios al disponer de tomas de corriente estándar, una zona de aseos y de un cuarto de limpieza, cubriendo así las necesidades del nuevo espacio municipal.

En la actualidad, según ha precisado en rueda de prensa la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, la Red Municipal de Salas de Estudio está integrada por 19 espacios, siendo el último en sumarse la Sala de Estudio de Zarandona, en concreto 17 de ellos en pedanías y dos en el casco urbano.

Con esta adjudicación en El Esparragal, y la prevista también en Monteagudo, se alcanzarán un total de 21 salas, de las que 17 están ubicadas en pedanías ofreciendo más de 1.000 plazas para el estudio para todos los ciudadanos mayores de 16 años.

Unos espacios dependientes de la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía y dan servicio a los usuarios las 24 horas al día. Además, están configurados para que sean eficientes energéticamente, y también cuentan con un sistema de acceso inteligente que permite controlar el número de personas, para no superar el aforo en ninguna de las salas de estudio.

En este sentido, el Ayuntamiento de Murcia continúa en la senda de seguir ampliando la red de bibliotecas y salas de estudio que en la actualidad se encuentran en Aljucer, Alquerías, Beniaján, Casillas, Cobatillas, Los Garres, Los Dolores, Los Martínez del Puerto, El Raal, Rincón de Seca, Ronda Sur, San José de la Vega, Sangonera la Verde, Sangonera la Seca, Torreagüera, Zeneta, Zarandona y Llano de Brujas.

A estas se suman la ubicada en The Open Faculty, con horario de 8.30 a 19.00 horas, gracias a un convenio de colaboración con la Concejalía de Educación.

Entre enero y octubre de 2025, las salas municipales han registrado más de 200.000 usuarios, lo que supone un incremento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior.

El mes de mayo fue el de mayor afluencia, con más de 25.000 estudiantes, alcanzando una media mensual de 15.000 usuarios y un total de 230.000 en 2024.

Los horarios de mayor demanda se concentran entre las 16.00 y las 20.00 horas, con ocupación plena, y de 8.00 a 14.00 horas, con un 85% de ocupación media.

La Red Municipal de Salas de Estudio de Murcia (RMSEM), dependiente e integrada en los servicios de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM), brinda un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades académicas, ofreciendo las comodidades necesarias para que los estudiantes puedan estudiar en un ambiente tranquilo y con la imprescindible concentración.

Constituyen una herramienta más del Ayuntamiento de Murcia que contribuye con sus instalaciones y servicios a la conciliación de la vida laboral y familiar.