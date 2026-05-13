El Ayuntamiento de Murcia agradece el cariño de murcianos, instituciones y colectivos en la despedida de José Ballesta

Funeral del alcalde de Murcia, José Ballesta - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha querido agradecido a todos los ciudadanos, visitantes, personalidades, instituciones, colectivos y medios de comunicación que estos días han ofrecido sus muestras de cariño y afecto a la figura del alcalde de la ciudad, José Ballesta, y a su familia, tras su fallecimiento.

El Consistorio ha destacado como la ciudad vivió "una de las despedidas más emocionantes y multitudinarias de su historia reciente tras el fallecimiento de su alcalde" y como miles de murcianos le quisieron acompañar y rendir homenaje, según han compartido en un comunicado.

Especialmente, el Ayuntamiento ha querido agradecer a los profesionales sanitarios y trabajadores del Hospital Virgen de la Arrixaca "por el trato recibido, la calidad humana y por su profesionalidad", así como al Tanatorio Nuestra Señora de la Fuensanta y Tanatorio Nuestro Padre Jesús "por su sensibilidad, cuidado y atención durante estos días de duelo".

Asimismo, han señalado "la lealtad institucional, el cariño y el respeto" mostrado por asociaciones e instituciones.

El Consistorio ha extendido estas palabras al Cabildo Catedralicio y al Obispado de Murcia, a los estantes y caballeros de la Fuensanta, y a todos los funcionarios y empleados públicos.

Además, el Ayuntamiento de Murcia también ha querido trasladar su "más profunda gratitud a todos los murcianos que, de manera anónima y sincera, han volcado su cariño, respeto y cercanía hacia la figura de José Ballesta y su familia. La masiva participación en los actos de despedida y las muestras de afecto en las calles, han vuelto a demostrar el enorme vínculo que unía al alcalde con Murcia", han concluido.

Estos dos días acudieron a la ciudad de Murcia numerosas personalidades de ámbito nacional, alcaldes de distintas ciudades y municipios de toda España, representantes del Gobierno regional, autoridades civiles y militares, instituciones sociales, culturales y empresariales, así como miles de murcianos anónimos para acompañar a Ballesta en su último adiós a Murcia.