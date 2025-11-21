Ayuntamiento Murcia aprueba el acondicionamiento de la avenida principal del Polígono Industrial Oeste

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia impulsará una mejora integral de la movilidad en el Polígono Industrial Oeste con la adecuación de la mediana central de la avenida principal, con el objetivo de transformar este espacio, actualmente usado como aparcamiento desordenado, en una zona segura, accesible y correctamente estructurada para los miles de trabajadores que a diario se desplazan al mayor parque empresarial de la Región, con cerca de 1.500 empresas y más de 14.000 empleados.

Así lo ha adelantado este viernes en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, que ha explicado que el proyecto habilitará un total de 111 plazas de aparcamiento: 103 para turismos, 2 para personas con movilidad reducida y 6 para motocicletas.

La nueva ordenación se articulará en torno a un carril de circulación central de 4 metros y dos bandas de estacionamiento: una en batería oblicua -mediante aparcamiento en reverso para mejorar la seguridad en la reincorporación- y otra en línea. Además, se dispondrá un único acceso y una única salida, evitando maniobras imprevistas y reduciendo riesgos sobre la calzada principal.

La actuación incluye la construcción de nuevas aceras, dos accesos peatonales desde las áreas industriales y la conservación del arbolado existente, que contará con alcorques adecuados.

Todo ello permitirá eliminar los estacionamientos irregulares actuales, que dañan instalaciones, afectan al arbolado y generan situaciones de inseguridad tanto para vehículos como para peatones. La inversión prevista es de 241.237,22 euros y el plazo de ejecución, de tres meses.

Esta intervención se complementa con la construcción de una nueva glorieta en la intersección de las avenidas del Descubrimiento, Principal y la calle Julián Romea, una actuación desarrollada de manera conjunta entre los ayuntamientos de Murcia y Alcantarilla.

La infraestructura, financiada al 50% entre ambas administraciones y con apoyo del INFO, mejorará la seguridad vial en un punto de elevada intensidad de tráfico pesado.

La glorieta contará con un diámetro exterior de 48,8 metros, una isleta central de 31,6 metros y dos carriles de 4 metros, además de pasos de peatones accesibles, nueva red de pluviales, señalización renovada y optimización del alumbrado. Su presupuesto asciende a 207.146,52 euros y el plazo de ejecución también será de tres meses.

El Polígono Industrial Oeste es un enclave económico estratégico para la Región de Murcia, es por ello por lo que las actuaciones previstas responden a las demandas de trabajadores, empresas y de la Asociación de Empresarios del P.I. Oeste (Asepio), en busca de favorecer una movilidad segura, cómoda y ordenada, situando a las personas en el centro de la planificación.

Tanto la adecuación de la mediana como la nueva glorieta contribuirán a mejorar la accesibilidad, incrementar la seguridad vial y reforzar la competitividad de uno de los principales motores de empleo del municipio de Murcia y de la Región.