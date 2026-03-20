Ayuntamiento Murcia aprueba la contratación del Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF 2026

Archivo - La vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez, junto a los ediles Marco Antonio Fernández y Miguel Ángel Noguera, en Junta de Gobierno - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado en Junta de Gobierno la contratación del servicio de organización, gestión y ejecución del Festival Internacional de Cine de Murcia (IBAFF) 2026, que volverá a salir a licitación mediante procedimiento abierto tras el éxito de la edición del pasado año, la primera que se organizó a través de este mismo modelo de contratación.

El contrato contará con un presupuesto máximo de 95.799,58 euros, más el 21% de IVA, lo que supone un total de 115.917,49 euros, según ha informado este viernes en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez.

El plazo de ejecución será de un año, con inicio previsto el 1 de septiembre de 2026 o desde la fecha de formalización del contrato si esta fuera posterior. Además, se contempla la posibilidad de prórroga anual por un máximo de dos años adicionales.

Pérez ha señalado que el festival mantendrá su celebración en otoño, ya que obtuvieron unos resultados "fabulosos", consolidando el cambio de calendario impulsado en la pasada edición, ya que anteriormente tenía lugar en el mes de marzo. Esta desestacionalización ha permitido reforzar su encaje dentro de la programación cultural anual y ampliar su impacto en la ciudad.

El Festival Internacional de Cine de Murcia (IBAFF) se ha consolidado como una de las citas culturales más relevantes de la ciudad, destacando por su apuesta por el cine de autor, independiente y de carácter innovador.

A lo largo de sus ediciones, el festival ha reunido a creadores, profesionales y público en torno a propuestas cinematográficas de gran calidad, contribuyendo al enriquecimiento cultural y al posicionamiento de Murcia en el circuito audiovisual.

A juicio de la portavoz del equipo de Gobierno, el IBAFF "se ha convertido en una cita imprescindible dentro del calendario cultural de la ciudad, atrayendo a visitantes y generando un importante impacto en la dinamización social y económica del municipio".

Su celebración refuerza la imagen de Murcia como un espacio abierto a la cultura contemporánea y al diálogo artístico internacional.

Con esta actuación, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la promoción cultural y el apoyo al sector audiovisual, consolidando al festival como un referente dentro del panorama cinematográfico nacional e internacional.