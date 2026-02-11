El Ayuntamiento de Murcia asegura que la edad media del transporte público de pedanías es de 11,68 años

Autobús de pedanías de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia afirma que ha reducido en casi cinco años la edad media de la flota municipal de autobuses durante la presente legislatura, pasando de los 16 años registrados al inicio del mandato a los 11,68 años actuales en la líneas de pedanías, cifra que se reduce hasta los 8 años en las urbanas.

Esta disminución, cercana al 27 %, es, han apuntado "el inicio de un proceso de modernización progresiva del transporte público municipal", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Así, han señalado que la reducción de la antigüedad media es consecuencia de una "estrategia continuada de actualización del parque móvil". Durante el último año se han incorporado 19 vehículos eléctricos: siete tranvibuses que prestan servicio en el eje Murcia-El Palmar y doce autobuses eléctricos que refuerzan distintas líneas urbanas, han indicado.

Con las incorporaciones previstas en este primer trimestre se acercarán a la treintena de vehículos modernos y de altas prestaciones incorporados a la flota en este periodo. Asimismo, otros dos vehículos eléctricos están rotando por distintas líneas para evaluar su idoneidad técnica y operativa.

Esto, permitirán, han explicado retirar progresivamente los vehículos de mayor antigüedad y avanzar en la mejora del servicio.

Desde el consistorio reconocen que "la edad media actual sigue reflejando la necesidad de continuar profundizando en la renovación", pero que "los datos confirman que el proceso ya ha comenzado y mantiene una tendencia sostenida".

El uso del transporte público ha incrementado en un 23,6 % durante la legislatura, superando los 22,5 millones de viajeros el pasado año.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha destacado todas estas medidas son una "evidencia la apuesta firme por el transporte público, que ha permitido pasar de una situación de envejecimiento progresivo a una dinámica de renovación constante anticipando así la puesta en marcha del nuevo modelo".

TRANSICIÓN HACIA EL NUEVO MODELO DE TRANSPORTE

El nuevo modelo de transporte público supondrá un aumento del número de vehículos, una ampliación de líneas y conexiones, la mejora de frecuencias y una renovación integral de la flota, "que será moderna, sostenible y plenamente adaptada a las necesidades de murcianos y visitantes, con el objetivo de convertir el transporte público en una verdadera alternativa al vehículo privado", han concluido.