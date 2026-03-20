Ayuntamiento Murcia autoriza más de 1,3 millones para el contrato de mantenimiento de los 90 colegios de pedanías

Archivo - La viceportavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, junto a los ediles Miguel Ángel Noguera y Marco Antonio Fernández - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado el nuevo contrato de Servicio de conservación y mantenimiento de los 90 colegios públicos de pedanías. El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha destacado el carácter pionero del mismo, ya que "permitirá reducir los tiempos de respuesta, incluso de forma inmediata, según el tipo de incidencia, y otorgar más agilidad y autonomía a las juntas municipales, reduciendo costes y trámites"

Dotado con un presupuesto de 1.308.000 euros por dos años, prorrogable anualmente por tres años más, la adjudicación de este contrato de Servicio de conservación y mantenimiento "dará respuesta de forma eficiente y con mayor presupuesto a todas las incidencias del día a día en los 90 colegios públicos de las 55 pedanías, con un total de 19.500 alumnos matriculados".

Además, ha explicado el concejal, "contempla las actuaciones necesarias para garantizar el adecuado estado de conservación, funcionamiento y seguridad, ya que también incluye el mantenimiento preventivo para preservar adecuadamente estas instalaciones y alargar su vida útil".

Dividido en tres lotes, dos de ellos se corresponden al mantenimiento general de los colegios públicos de las distintas zonas del municipio, atendiendo criterios territoriales que facilitan la prestación eficiente del servicio.

Esta división en las pedanías de la zona norte y zona sur busca optimizar los recursos, reducir desplazamientos innecesarios, y mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias en los centros educativos.

Así, en el lote 2, que cuenta con un presupuesto de 574.500 euro para dos años, se engloban los centros de las pedanías de Puente Tocinos, Santiago y Zaraiche, Zarandona, Cabezo de Torres, Casillas, Churra, Cobatillas, El Puntal, El Raal, El Esparragal, Llano de Brujas, Monteagudo Santa Cruz, La Albatalía, La Arboleja, Espinardo, Aljucer, Barqueros, Era Alta, Guadalupe, Javalí Nuevo, Javalí Viejo, La Ñora, La Raya, Nonduermas, Puebla de Soto, Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca y Sangonera la Seca.

El resto de las pedanías que se engloban en el lote 3 son La Purísima, Patiño, Barrio Progreso, Santiago El Mayor, San Pío X, La Alberca, Algezares, El Palmar, San Ginés, Sangonera la Verde, Santo Ángel, Alquerías, Beniaján, Los Dolores, Los Garres, Los Ramos, San José de la Vega, Torreagüera, Zeneta, Jerónimo y Avileses, Corvera, Gea y Truyols, Lobosillo, Los Martínez del Puerto, Sucina y Valladolises. La dotación para dos años es de 547.500 euros.

El primer lote se centra en la reparación y sustitución de cristales y persianas, que representan un alto porcentaje de las incidencias que se tramitan diariamente, con un presupuesto de 186.000 euros para los próximos dos años.

Las principales actuaciones son la reparación y sustitución de persianas y ventanas; de redes de agua, elementos de fontanería y cerrajería; trabajos de pintura; mantenimiento de cubiertas, sumideros y bajantes, y alicatados de zócalos, aseos y cocinas.

Otra de las novedades que trae este contrato es la celeridad en la resolución de las incidencias en los colegios, que tendrán carácter inmediato en el caso de muy urgentes aquellas que pueden impedir el normal funcionamiento de las clases, como es la reparación de cristales o fugas de agua.

Las urgentes, pero que no entrañan peligro, tienen un plazo de resolución de 24 horas; y las actuaciones de mantenimiento ordinario como es un desperfecto en el pavimento, se solucionarán en un plazo máximo de siete días.

Gracias a este contrato también se les da más autonomía a las Juntas Municipales en pedanías para poder dar respuesta a las incidencias, minimizando la tramitación burocrática para ello, con la finalidad última de la prestación continuada de las labores de reparación de los daños que se puedan producir garantizando el adecuado estado, óptimo funcionamiento, rendimiento, conservación y seguridad de los colegios públicos.

Al igual que para el contrato de mantenimiento de la vía pública, desde el Ayuntamiento se va a implantar un sistema informático de gestión y comunicación para tramitar las incidencias, órdenes de trabajo y reportes fotográficos georreferenciados.

Una herramienta más que refuerza la política de autonomía de las Juntas Municipales, ya que sus presidentes mantendrán la capacidad de decisión para priorizar sobre las actuaciones a realizar, o autorizando las solicitadas por el centro educativo.

Las reparaciones calificadas de urgentes o inaplazables por la dirección técnica se están realizando incluso en días festivos, mientras que si es necesario ejecutarlas en días lectivos se han llevado a cabo en su mayoría fuera del horario escolar para no entorpecer el desarrollo de las clases.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Murcia refuerza su apuesta por el bienestar de las comunidades educativas de las pedanías y por la mejora continua de los servicios públicos locales.

La conservación y el mantenimiento adecuado de los colegios no solo garantiza espacios seguros y funcionales para los alumnos y docentes, sino que también contribuye a la cohesión territorial y al fortalecimiento del papel de las juntas municipales en la gestión de su entorno.

CRECIMIENTO PRESUPUESTARIO

El concejal ha aprovechado para poner de manifiesto el crecimiento que ha experimentado el presupuesto en mantenimiento en los colegios. En concreto, ha puntualizado que "hasta el año 2021 aproximadamente se venía invirtiendo por ese sistema cerca de los 400.000 euros al año, hasta el año 2022, en el que hubo un descenso muy importante en esa asignación presupuestaria, bajando a unas cantidades inferiores".

Sin embargo, en 2024 "se recuperaron esas aportaciones a unos niveles más razonables de 400.000 euros, volviendo a esa normalidad histórica y este último año 2025 se ha incrementado hasta los 520.000 euros". Incluso, ha avanzado, a partir de este año y de los próximos "la cantidad será aún mayor".

"Estos dos últimos años se ha incrementado el presupuesto con respecto a los años precedentes en un porcentaje que supera el 160%", ha destacado, para después indicar que para este año vigente y los próximos "incrementamos un 40% más sobre ese presupuesto, por lo que con respecto a los años de peor financiación, el incremento va a ser superior al 260%".