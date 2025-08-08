Ayuntamiento Murcia confirma la recuperación económica y cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación de Murcia, José Francisco Muñoz, informa del balance del segundo trimestre de 2025 de las cuentas económicas - EUROPA PRESS

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia confirma su recuperación económica y por primera vez desde 2021 se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria en el segundo trimestre del año, con una capacidad de financiación de más de 22,5 millones de euros, lo que supone una mejora de 57,3 millones de euros respecto al mismo periodo de 2023, que coincidió con el final de la anterior legislatura, en la que se reflejaba una necesidad de financiación de 34,75 millones de euros.

Así lo ha avanzado el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, este viernes en rueda de prensa, donde ha dado a conocer el balance de la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2025.

En un escenario anterior, donde heredaron unos remanentes de tesorería de 76 millones de euros negativos, en este segundo trimestre, tres años después, se alcanzan valores positivos, con esos 20 millones de euros a cierre del segundo semestre. Por tanto, ha celebrado, "los datos del segundo trimestre de 2025 evidencian una clara mejoría en la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la reducción del endeudamiento".

Y es que, ha señalado, "cuando llegamos al gobierno teníamos una capacidad de financiación y de estabilidad presupuestaria de menos 35 millones de euros", una situación que contrasta con la actual, más de 23 millones a cierre del segundo semestre del año, lo que supone una mejoría de 57,3 millones de euros respecto al mismo periodo del año 2023, que "coincidió con el final de la anterior legislatura, donde se recogía una necesidad de financiación de menos 35 millones de euros negativos".

La evolución ha sido, por tanto, "de un superávit de 27 millones de euros, que contrasta con los déficits que nos encontramos y que fueron acumulativos de 22, 17 y 30 millones de euros negativos que nos dejó el anterior equipo de Gobierno".

De forma que el Ayuntamiento de Murcia ha consolidado en el segundo trimestre de 2025 la tendencia positiva en la situación económica y financiera del Consistorio, tras dos años de gestión bajo el actual equipo de gobierno, con una mejora en las cuentas públicas, según ha manifestado Muñoz.

Esta magnitud, que mide la capacidad o necesidad de financiación, muestra una evolución notable desde la entrada del actual equipo de Gobierno, tal y como refleja el análisis del segundo trimestre.

Se trata de un "hito significativo" tras años de desviaciones en este indicador clave, que ya mejoró el pasado ejercicio en 16 millones de euros, cuando quedó fijada la necesidad de financiación en 18,95 millones, recuperando la normalidad este último ejercicio. Estos datos, según el edil, "suponen una previsión de cumplimiento de este objetivo a final de año".

En la misma línea, los remanentes de tesorería ajustados vuelven a valores positivos en un segundo trimestre tres años después, hasta alcanzar los 20 millones de euros, tras un superávit en este periodo de 27 millones, lo que contrasta con los déficits de 17 y 30 millones de los ejercicios 2022 y 2023, respectivamente.

Un parámetro que sólo puede compararse en términos interanuales, y que también refleja "una gran mejoría respecto a años anteriores, lo que pone de relieve la tendencia positiva de las mismas, que prevé una mejoría al final del ejercicio".

Contrastan los crecimientos de ambos parámetros en los ejercicios 2024 y 2025 con las importantes caídas en los dos años anteriores, lo que ha permitido devolver la normalidad a las cuentas municipales tras la difícil situación en que se encontraban las mismas al inicio de la legislatura.

REDUCCIÓN DE LA DEUDA

Esta evolución positiva se ve también reflejada en una reducción de 12 millones de euros de la deuda viva desde el 31 de diciembre de 2024 hasta junio de 2025.

De esta forma, la deuda a largo plazo del Consistorio, se sitúa en 117,9 millones de euros y una ratio del 23,76%. Por su parte, la deuda total asciende a 265,8 millones y en el 53,56% la total, incluyendo el tranvía, con lo que "se ha reducido en más de 16 puntos porcentuales de la deuda municipal" desde que gobiernan en el Consistorio.

Estos datos vienen a consolidar la mejoría de las cuentas municipales, que experimentaron en 2024 una mejoría de cerca de 50 millones de euros de acuerdo con la cuenta general aprobada en el último Pleno Municipal.

Así, el resultado del pasado ejercicio ascendió a 20 millones de euros, lo que contrasta con los 29 millones de euros negativos del ejercicio anterior, con un incremento del activo de 42 millones y una reducción del pasivo en 10 millones.

Esta mejoría "viene a corroborar la efectividad de las medidas de corrección, control y optimización llevadas a cabo por el Consistorio en el marco del Plan de Medidas de Gestión Económica que han conseguido revertir en tiempo récord la difícil situación en que se encontraban las cuentas públicas al inicio de la legislatura y recuperar la estabilidad financiera", ha destacado.

CUENTAS SANEADAS Y REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

De esta forma, en los dos últimos años la tendencia ha cambiado de forma clara: "las cuentas se han saneado, se ha reducido el déficit y se ha devuelto la estabilidad a las finanzas municipales".

Estas medidas se han llevado a cabo garantizando en todo momento la óptima prestación de los servicios públicos, que se han visto mejorados a través de la implementación de economías de escala y sinergias, que han permitido eliminar gastos superfluos y mejorar la atención y calidad de los servicios.

Esta mejoría ha traído aparejadas la recuperación de la estabilidad y el cumplimiento de las reglas fiscales, lo que ha permitido que el Consistorio tenga capacidad de financiación.

Esto ha posibilitado acudir a operaciones de crédito con las que impulsar los proyectos estratégicos y consolidar el proyecto de ciudad a través de actuaciones de recuperación del patrimonio, mejora de la movilidad o la creación y mejora de zonas verdes.

Estas operaciones, como la anunciada hace unos días por importe de cerca de 30 millones de euros, permitirá transformar Murcia a través de la ejecución de los grandes proyectos estratégicos para hacer realidad actuaciones transformadoras y financiar las inversiones necesarias en barrios y pedanías.

Se trata de operaciones de crédito para construir futuro y consolidar el proyecto de ciudad del alcalde José Ballesta, "en el que cada euro invertido se traduce en una mejora en los servicios municipales y la calidad de vida de los ciudadanos, la puesta en valor del patrimonio y el impulso de un proyecto de ciudad en que sus habitantes son protagonistas".

Prueba de este compromiso con la ciudadanía es "el esfuerzo inversor de más de 100 millones de euros durante esta legislatura, ascendiendo el importe de las inversiones de los ejercicios 2023 y 2024 a 103,5 millones de euros, lo que supone una cifra récord que ha permitido relanzar el proyecto de ciudad, y que supone prácticamente triplicar los 36 millones que se destinaron por este concepto a los dos últimos años de la anterior legislatura (2021-2022)".

Cabe destacar que la media de inversión anual entre 2016 y 2022 fue de 23,3 millones de euros, lo que evidencia el esfuerzo inversor que se ha llevado a cabo estos últimos años, y que ha permitido poner en marcha proyectos estratégicos como la recuperación de la Cárcel Vieja, las Fortalezas del Rey Lobo, la muralla o el Mercado de Verónicas, así como cumplir con los compromisos adquiridos en el seno de la Sociedad Murcia Alta Velocidad.