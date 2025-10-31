El Ayuntamiento de Murcia da a conocer a los ganadores del CreaMurcia 2025 en la categoría de Fotografía

El jurado de esta edición ha estado presidido por Juan Albaladejo, y compuesto por los técnicos Fréderic Volkringer, Mamen Navarrete y Mónica Lozano, actuando como secretaria Rosario Cayuelas. - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha anunciado el ganador de la categoría de Fotografía del certamen CreaMurcia edición 'Murcia 1200'. El jurado ha hecho público el fallo de los premios ayer durante la inauguración de la exposición de obras seleccionadas, que podrá visitarse hasta el 18 de noviembre en el Centro Cultural Puertas de Castilla.

En esta edición se han presentado 103 trabajos fotográficos, de los cuales 51 fueron seleccionados para formar parte de la exposición colectiva.

El primer premio, dotado con 2.000 euros, ha sido concedido a 'NIGHTHAWKS 1, 2 y 3' de José Coy López, mientras que los tres accésits, dotados con 500 euros cada uno, han recaído en MAR 'RAMSAR I, II y III' de Raquel Agea Ramos, 'LA LUZ ME ESTABA ESPERANDO I, II y III' de Carmen María Moreno Hernández (Camorhe) y 'L'EFFET DE MASSE 1, 2 y 3' de David Cavas Launay.

El jurado de esta edición ha estado presidido por Juan Albaladejo, y compuesto por los técnicos Fréderic Volkringer, Mamen Navarrete y Mónica Lozano, actuando como secretaria Rosario Cayuelas.

Durante el acto, el jurado destacó el alto nivel técnico y conceptual de las obras participantes, que abordan desde perspectivas muy diversos temas como la identidad, el espacio urbano, la naturaleza o la intimidad.

La concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, destacó "el compromiso del Ayuntamiento de Murcia con el impulso del talento emergente y la creación contemporánea y cómo el certamen CreaMurcia es un ejemplo de cómo el arte y la cultura pueden convertirse en motor de desarrollo personal y profesional para nuestros jóvenes creadores".

El certamen CreaMurcia impulsa y visibiliza la creatividad joven en el municipio, ofreciendo a artistas emergentes una plataforma para mostrar su trabajo y consolidar su trayectoria profesional. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 18 de noviembre, con entrada libre, en el Centro Cultural Puertas de Castilla.