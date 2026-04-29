El Ayuntamiento de Murcia destina más de 737.700 euros a la recuperación de la casa torre Falcón

La portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez, y el concejal José Francisco Muñoz explican el proyecto para la rehabilitación integral de la Casa Torre Falcón, en Espinardo - AYUNTAMIENTO DE MUCIA

MURCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado las obras para la rehabilitación integral de la casa torre Falcón, en Espinardo, con un presupuesto de 737.799,98 euros y un plazo de ejecución de 15 meses, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La casa torre Falcón, ubicada entre el camino Torre Falcón y la calle Francisco Alemán Sainz de la urbanización Joven Futura, es una característica casa-torre de la huerta murciana de estilo barroco, cuya construcción data del primer tercio del siglo XVIII.

El proyecto contempla la rehabilitación integral del edificio, con una superficie construida de más de 426 metros cuadrados, que incluye la casa torre, un anexo y un patio central concebido como espacio de acceso y encuentro al aire libre, con el fin de adecuarlo al uso público.

La intervención contempla el refuerzo del sistema estructural de los muros de carga, la demolición de los forjados y la creación de unos nuevos, y la sustitución de la cubierta, cuyas tejas y pavimentos se volverán a reutilizar y colocar en obra.

Está previsto mantener el patio con un anexo que albergará los usos complementarios a la casa torre.

La rehabilitación permitirá conservar los elementos arquitectónicos más representativos del inmueble, al tiempo que se refuerza su estructura y se modernizan sus instalaciones.

El espacio interior se mantendrá diáfano sin divisiones para albergar la posibilidad de diferentes usos, como actividades sociales, culturales y educativas.

Además, el proyecto incorpora soluciones innovadoras y sostenibles como sistemas de climatización eficientes, fitodepuración natural para el saneamiento y un pozo canadiense que aprovechará la temperatura del terreno.

Esta actuación no solo permitirá preservar un ejemplo singular de la arquitectura de la huerta, sino que también contribuirá a reactivar un enclave estratégico, integrando patrimonio, paisaje y nuevos usos ciudadanos.

La casa torre combinó funciones residenciales y agrícolas, siendo un elemento clave en la actividad económica de la huerta.

La torre como construcción estaba adaptada a una doble actividad, por un lado, casa solariega de recreo de una familia noble y, por otro lado, centro logístico de una gran explotación agrícola que la rodeaba con dos funciones, sedera y agrícola.

Su arquitectura se compone de tres alturas: planta baja, destinada a espacios de trabajo (cocinas, cuartos de aperos, almacenes); planta primera o noble, donde residía la familia noble (habitaciones, salones, grandes balconeras con escudo); y, por último, la cámara o andana, lugar destinado a fresquera y criadero del gusano, donde destaca la arquería de vanos para ventilar la sala.

El inmueble, catalogado con grado de protección 2, será recuperado respetando sus valores originales, como la arquería de su última planta. El proyecto incluye también la adecuación del entorno, con la creación de espacios de estancia y huertos-jardín con especies tradicionales.