El Ayuntamiento de Murcia ejecutará este año las obras del espacio multiusos de La Paz

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha avanzado este martes que las obras definitivas del espacio multiusos proyectado en el solar de la antigua guardería de la calle Pablo VI, en el barrio de La Paz, "cuentan con financiación en este presupuesto 2026", según ha informado el PP.

Pérez ha reaccionado así después de que el PSOE murciano hiciera público que presentará una moción al Pleno de este mes para reclamar la ejecución "inmediata" de las obras "ante el incumplimiento de los plazos anunciados públicamente".

Según ha explicado Pérez, "el Gobierno del Partido Popular ya ha ejecutado la primera fase del proyecto durante el pasado 2025 con la adecuación y la compactación del solar".

Asimismo, la vicealcaldesa ha indicado que, "tras consensuar esta solución con todos los vecinos, se demolieron las losas existentes, se aportaron más de 3.200 metros cúbicos de tierra y se compactaron, dejando todo preparado para la segunda fase".

"Frente a la parálisis de otros, este Gobierno trabaja, planifica y cumple. La paz tendrá el espacio que merece", ha remarcado Pérez.

Para el Grupo Municipal Popular, "resulta inaceptable que el PSOE, que no hizo absolutamente nada durante sus dos años de gobierno tras la moción de censura por el Espacio Polivalente de La Paz, pretenda ahora exigir urgencia y dar lecciones de gestión".

"Tuvieron la responsabilidad, tuvieron el tiempo y tuvieron la oportunidad de impulsar el proyecto de la antigua guardería, y no movieron ni un solo dedo. Ni proyecto redactado, ni tramitación iniciada, ni ejecución alguna", han señalado.

La primera fase, según ha añadido el PP, consistió en la demolición de las losas de hormigón armado en el interior de la parcela, ubicadas en los accesos de la calle Mariano Herrera y en el chaflán de las calles Pablo VI con José María Caballero, así como en la retirada de un poste de madera y un cuadro eléctrico.

También se ha llevado a cabo el relleno y enrasado de la parcela, que alcanzó una cota de unos 45 centímetros por debajo de las aceras contiguas, mediante la aportación de tierras procedentes de excavación, que fueron extendidas y compactadas con medios mecánicos en tongadas de espesor uniforme de 30 centímetros.

Además, se dejó un pequeño resguardo sin rellenar, dado que en la segunda fase de la actuación se aportará terreno vegetal en las zonas de plantaciones y zahorra en las destinadas a zonas deportivas o pavimentadas. El volumen total de tierras aportadas fue de 3.240 metros cuadrados.

"Debería darle vergüenza a la señora Fructuoso hablar de incumplimientos cuando sabe que estas actuaciones cuentan con financiación en el Presupuesto de 2026, y permitirán generar un espacio más verde y amable para disfrute de los vecinos, lo que contrasta con los más de 500 árboles arrancados por el PSOE, en lo que fue el mayor arboricidio de la historia del municipio", ha sostenido el PP.