El Ayuntamiento de Murcia impulsa la Ciudad Deportiva con el Avance del Plan Especial

El alcalde de Murcia, José Ballesta, presenta las novedades de la ordenación de la Ciudad Deportiva de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha dado luz verde al inicio formal de la ordenación urbanística de más de 227.000 metros cuadrados de la Ciudad Deportiva, ubicada entre las pedanías de Churra y Cabezo de Torres, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Así lo ha anunciado el alcalde, José Ballesta, este martes, tras la aprobación, el pasado viernes en Junta de Gobierno, del Avance del Plan Especial, que será sometido a consulta pública.

Este acuerdo permite avanzar en la planificación de uno de los grandes proyectos estratégicos del municipio en materia deportiva, urbana y ambiental.

Ballesta ha destacado que "este trámite necesario supone la ordenación de más de 227.000 metros cuadrados en un lugar estratégico entre las avenidas Juan de Borbón y Reino de Murcia y será un espacio visitor a nuestra ciudad a la vanguardia de las instalaciones modernas a la altura de lo que se merecen los murcianos".

El espacio cuenta con una superficie total de 227.326 metros cuadrados, de los que casi 180.000 están destinados a equipamiento deportivo. El Real Murcia Club de Fútbol ha solicitado la concesión para su escuela en este espacio.

El ámbito del Plan Especial se localiza en el corredor definido por las avenidas Reino de Murcia y Juan de Borbón, con conexión directa a la Línea 1 del tranvía (parada Los Cubos).

OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL

El Avance del Plan Especial tiene como objetivos principales definir la ordenación del conjunto de equipamientos deportivos y dotaciones públicas; precisar la red viaria interior y las conexiones con las diferentes avenidas de la zona norte; así como delimitar zonas edificables, espacios libres, aparcamientos y áreas verdes y los usos y edificabilidades.

La ordenación distingue los ámbitos de equipo deportivo intensivo (12.653 metros cuadrados); equipamiento deportivo extensivo (130.191 metros cuadrados); parque de distrito y jardín inundable (23.387 metros cuadrados); itinerarios peatonales prioritarios (10.591 metros cuadrados) y aparcamiento dotacional (7.389 metros cuadrados).

El Plan establece medidas obligatorias de renaturalización urbana, como cubiertas vegetales o ajardinadas; reutilización de aguas pluviales y grises con tanques de Tormenta; producción fotovoltaica integrada, pavimentos permeables y una urbanización verde continua que convierte el ámbito en una gran infraestructura ambiental al servicio de la ciudad.

El acuerdo de la Junta de Gobierno establece someter a información pública durante un mes, para la presentación de sugerencias, y el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, con remisión del Avance y del Documento Ambiental Estratégico al órgano ambiental municipal para el trámite de consultas.

El Plan Especial estructura su desarrollo en dos grandes fases. La primera, de aproximadamente 148.600 metros cuadrados de terrenos de titularidad municipal, incluyen el vial estructurante norte-sur, el parque de distrito y jardín inundable y las principales parcelas deportivas del sector oeste, con conexión directa a la avenida Reino de Murcia.

Por su parte, la fase 2 incluye aproximadamente 78.726 metros cuadrados de terrenos de la cornisa este, vinculados a la incorporación progresiva de suelos y al desarrollo de los sectores colindantes, con conexión a la avenida Juan de Borbón.

Asimismo, en su ordenación se han propuesto tres alternativas: en una primera el vial estructural de la Ciudad Deportiva sería de Norte a Sur; en la segunda alternativa encontramos un vial transversal de Este-Oeste; y una tercera se proyecta una ordenación de la Ciudad Deportiva sin viales. Cada una se someterá a información pública, y se tendrán en cuenta todas las aportaciones que se realicen en ese periodo.