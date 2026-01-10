El Ayuntamiento de Murcia impulsa el empleo y la rehabilitación patrimonial con el Programa Experiencial Almudí

La concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha recibido la aprobación definitiva de la subvención concedida por el Servicio Regional de Empleo y Formación para la puesta en marcha del Programa Experiencial de Empleo Almudí, cuyo inicio está previsto para el primer trimestre de 2026. Esta iniciativa, impulsada, por la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige Mercedes Bernabé, permitirá mejorar la empleabilidad de 40 personas desempleadas del municipio.

"El Programa Experiencial Almudí es un ejemplo de cómo las políticas activas de empleo pueden generar un impacto real, ofreciendo una oportunidad laboral y formativa a personas desempleadas, al tiempo que recuperamos y ponemos en valor espacios emblemáticos del patrimonio municipal", ha señalado la edil Bernabé.

La iniciativa se centra en la rehabilitación integral del Salón de Actos del Palacio Almudí, que será acondicionado como un espacio polivalente destinado a la celebración de actos institucionales, conferencias, presentaciones y exposiciones.

La actuación contempla la demolición de la tarima existente, la retirada de panelados y falsos techos, la instalación de nuevos trasdosados acústicos y un pavimento laminado de alta resistencia, así como la adquisición de mobiliario modular que permitirá adaptar el espacio a distintos usos.

La intervención se realizará respetando plenamente la protección patrimonial del edificio, ya que los elementos objeto de reforma no forman parte de la estructura original, garantizando así la conservación de la identidad histórica del Palacio Almudí y su adecuación a nuevos usos contemporáneos.

El Programa Experiencial Almudí combina formación certificada y práctica profesional en entornos reales de trabajo. Las 40 personas participantes serán contratadas por el Ayuntamiento de Murcia durante 12 meses mediante contratos de formación en alternancia, percibiendo el 100 por ciento del salario mínimo interprofesional.

Los itinerarios formativos permitirán obtener los certificados profesionales de nivel 1 y 2 en especialidades como fontanería y climatización doméstica, carpintería y mueble, instalaciones eléctricas, saneamiento y pintura, así como instalación de placas de yeso laminado y falsos techos.

FORMACIÓN, EMPLEO Y MEJORA DE INSTALACIONES MUNICIPALES

Además de la actuación principal en el Palacio Almudí, el proyecto permitirá continuar con mejoras en la red municipal de Centros Sociales de Mayores y en instalaciones deportivas, con actuaciones en el Centro Social de Mayores de La Paz y el Polideportivo de Corvera.

De forma complementaria, se avanzará en la construcción del Espacio Polivalente Sostenible del CFIE-El Palmar y en la adecuación de distintos espacios municipales vinculados al Servicio de Empleo, como el CFIE El Palmar, CFIE La Fica, la Agencia de Desarrollo Local, el Centro de Recursos de Empleo de Alquerías y el Aulario Peridis.

"Este proyecto refleja nuestro compromiso con un modelo de empleo inclusivo, sostenible y de calidad, que ofrece formación útil, experiencia real y el 100 % del salario mínimo interprofesional, incrementando de forma significativa las oportunidades de inserción laboral de quienes más lo necesitan", ha finalizado Bernabé.

El coste total del Programa Experiencial Almudí asciende a 1.422.908,23 euros, de los que 1.155.406 euros están financiados por el Servicio Regional de Empleo y Formación, mientras que la aportación municipal es de 267.502,23 euros.

"Esta actuación forma parte del proyecto de ciudad impulsado por el alcalde José Ballesta, que apuesta decididamente por el empleo, la formación y la recuperación del patrimonio como ejes de desarrollo social y económico del municipio", destacan desde el consistorio.