El Ayuntamiento de Murcia impulsa los últimos trámites para transformar el solar de La Paz en un espacio deportivo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el ajuste de anualidades necesario para avanzar en el proyecto de acondicionamiento y equipamiento deportivo y de ocio de la parcela municipal en el barrio de La Paz, un paso que permite continuar con la tramitación administrativa y acercar el inicio de las obras.

Esta aprobación era imprescindible al tratarse de una actuación con financiación plurianual, ya que habilita la adecuación de las partidas presupuestarias y desbloquea el procedimiento para que el Servicio de Contratación pueda finalizar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) e iniciar el proceso de licitación, según han informado desde el consistorio.

Con este acuerdo plenario, el proyecto entra en su fase final administrativa, tras haberse remitido previamente toda la documentación técnica y contable necesaria.

La actuación se desarrollará sobre una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados, incluyendo la parcela de la antigua guardería y las aceras adyacentes de las calles José María Caballero Amor y Mariano Herrera. La primera fase ya ha sido ejecutada, con el relleno del terreno para adecuarlo a la rasante de los viales circundantes.

El futuro espacio contará con oferta deportiva y de ocio al aire libre. Entre sus principales elementos se incluye una pista polideportiva para minibásquet, fútbol sala y balonmano; un circuito peatonal de más de 600 metros cuadrados; una zona de ocio de más de 350 metros cuadrados con aparatos biosaludables, mesas de juego y ping pong; y un área infantil protegida de unos 200 metros cuadrados equipada con distintos módulos.

Además, el proyecto incorpora la creación de aproximadamente 770 metros cuadrados de zonas ajardinadas mediante especies mediterráneas de bajo consumo hídrico, contribuyendo a la renaturalización del entorno y al incremento de la biodiversidad.

La intervención contempla también la instalación de mobiliario urbano resistente y la mejora de la accesibilidad, mediante la eliminación del vallado perimetral actual y la ampliación y renovación de las aceras, facilitando la integración del espacio en el tejido urbano.

El diseño se alinea con los principios de la Nueva Bauhaus Europea, promoviendo la sostenibilidad, la inclusión y la calidad del espacio público. Asimismo, favorecerá la conexión con zonas verdes cercanas como el Parque Infantil de Tráfico y el Parque de Las Palmeras, reforzando la red de espacios de convivencia del barrio.