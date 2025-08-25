El Ayuntamiento de Murcia lanza una encuesta ciudadana para reducir el desperdicio alimentario en los hogares

Presentación de la encuesta ciudadana del Ayuntamiento de Murcia para conocer los hábitos sobre desperdicio alimentario en los hogares - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Estará disponible en el portal de participación ciudadana 'MiMurcia' entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre

MURCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha elaborado una encuesta ciudadana que tiene por objetivo conocer "cómo, cuándo y por qué" se desperdician alimentos en los hogares y definir medidas que permitan fomentar hábitos de consumo más sostenibles, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha presentado este lunes la encuesta, que estará disponible en el portal de participación ciudadana 'MiMurcia' entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

En concreto, consta de 23 preguntas agrupadas en cuatro bloques: datos generales, hábitos de compra y consumo, gestión de alimentos y desperdicio y percepción y cambio.

Las preguntas sobre los hábitos relativos a la periodicidad y lugar de compra se centran en la frecuencia con que se hace la compra principal de alimentos, el lugar donde se realiza y si se hace con planificación o no.

Con respecto a la gestión de los alimentos y del desperdicio, un bloque de 9 cuestiones tienen por objetivo conocer cada cuánto tiempo se tiran los alimentos y si se hace durante el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena.

Qué tipo de alimentos se suelen tirar más a menudo; si se consumen o reutilizan para otras comidas y si se conoce la diferencia entre fecha de caducidad y de consumo preferente son algunas de las cuestiones que completan este bloque.

En cuanto a la percepción y cambio se pregunta a los encuestados sobre si evalúan la cantidad de alimentos que compran, si creen que el desperdicio alimentario es un problema importante en los hogares, si compran alimentos próximos a la fecha de consumo al estar de oferta o si estarían dispuestos a recibir consejos para reducir el desperdicio alimentario.

Bernabé ha señalado que "conocer en detalle la realidad de nuestros hogares es fundamental para diseñar políticas eficaces que reduzcan el desperdicio alimentario y avancen en la estrategia de economía circular de Murcia".

Esta iniciativa se integra en la Estrategia de Economía Circular del Municipio de Murcia, que cuenta con seis ejes, 22 líneas prioritarias y 30 acciones, entre ellas el diagnóstico del desperdicio alimentario.

El Ayuntamiento ha sido reconocido a nivel nacional por esta estrategia, que persigue cerrar el ciclo de los recursos, reducir residuos y favorecer un consumo responsable.

COMPROMISO CON EL GREEN CITY ACCORD

La acción también forma parte de los compromisos de Murcia con el Green City Accord, acuerdo europeo para hacer ciudades más limpias, verdes y saludables, y se suma a otras iniciativas previas como los proyectos europeos VALUEWASTE, donde se preguntaba a la ciudadanía sobre la separación de los residuos en el hogar y el futuro contenedor marrón, y HOOP, centrado en la aceptación de los bioproductos obtenidos a partir de residuos orgánicos urbanos.

Esta actuación se enmarca dentro del proyecto europeo GreenMe5 LIFE, financiado por la Comisión Europea, del que el Ayuntamiento de Murcia forma parte junto a otras ciudades europeas como Arezzo, Helsingborg, Vilna y Cieza.

El presupuesto asignado al consistorio asciende a 349.644,97 euros.

Dentro de este proyecto, se pondrá en marcha a partir del próximo curso una auditoría para reducir el desperdicio alimentario en seis colegios del entorno de 'Conexión Sur', con el fin de identificar y reducir los alimentos que se desechan en los comedores escolares, fomentar hábitos de consumo sostenible y reforzar la educación ambiental entre el alumnado.