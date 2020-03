Ayuntamiento Murcia lanza un Plan de Soporte Social y Activación Económica para combatir la crisis

Aprueba moratorias en tasa terrazas para bares, IBI, tasa puestos de los mercadillos, de vados y en impuesto Vehículos de Tracción Mecánica

MURCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha anunciado este viernes en rueda de prensa la puesta en marcha del 'Plan de Soporte Social y Activación Económica de Murcia COVID-19' para combatir la crisis del coronavirus.

Unas medidas, de carácter excepcional, que supondrán una inyección de liquidez para empresas y comercios, contribuyendo a la "reactivación" de la actividad económica del municipio.

Acompañado del concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, Eduardo Martínez Oliva, y los portavoces de los grupos municipales, y tras concluir el Comité de Salud Pública, ha destacado que entre estas medidas destacan los fraccionamientos especiales a familias, ciudadanos y empresas que acrediten circunstancias económicas desfavorables con motivo del estado de alarma; y se establecerán moratorias en la tasa de terrazas para bares y restaurantes, el IBI, tasa de los puestos de los mercadillos semanales, tasa de vados y en el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

La totalidad de trámites con la Agencia Municipal Tributaria se podrán realizar por vía telemática o telefónica y para el impulso de la economía municipal, por parte de todas las concejalías, "se agilizará el pago de 20 millones a proveedores y servicios para que cuanto antes pueda estar circulando".

En dicho comité también se ha dado el visto bueno a la solicitud para trasladar el festivo del 14 de abril, Bando de la Huerta, "a otra fecha por determinar, ya que en esa fecha no se hará uso del festivo".

"Nuestro esfuerzo, ha manifestado, está destinado a resolver esta crisis sanitaria, pero no hay que olvidar que esto afectará profundamente a la economía y tendrá un profundo coste social".

De ahí que el Consistorio, en colaboración con todos los grupos, a los que ha agradecido su "sentido moral y aportaciones", haya desarrollado este Plan de Soporte Social.

LIQUIDEZ A EMPRESAS Y FAMILIAS DE MURCIA

Dicho Plan se estructura en tres ejes, ha explicado. En primer lugar, ha señalado, la aprobación inmediata de medidas fiscales para el mantenimiento de la liquidez en las empresas y familias de Murcia.

En segundo lugar, la ejecución de medidas para la estimulación de la economía del municipio mientras esté vigente el estado de alarma y, por último, el desarrollo de planes sectoriales para la reactivación inmediata de la economía de Murcia "una vez finalizado el estado de alarma".

Con respecto a las medidas fiscales para el mantenimiento de la liquidez en las empresas y familias de Murcia (impuestos, tasas y precios públicos), el alcalde ha dado instrucción a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento de Murcia para la puesta en marcha, de manera inmediata, de un paquete de medidas para paliar la situación económica de los sectores más afectados por la paralización de la actividad, que se está produciendo durante este periodo de alarma.

Estas medidas supondrán una inyección de liquidez para las empresas y comercios durante los próximos meses, contribuyendo a la reactivación de la actividad económica del municipio.

Entre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento, de manera excepcional y para este ejercicio, es decir, que estarán en marcha este año, destaca la concesión de fraccionamientos especiales para familias, ciudadanos y empresas que acrediten circunstancias económicas desfavorables generadas con motivo de la declaración del estado de alarma.

Con carácter general, se concederán fraccionamientos automatizados de deudas de importe inferior a 30.000 euros. Estos fraccionamientos se podrán tramitar por teléfono o a través de la oficina virtual del Ayuntamiento y de la AMT para los ciudadanos que así lo soliciten sin necesidad de aportar justificación adicional alguna.

Además, se concede una moratoria en el período voluntario de pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que se prolongará hasta el 5 de junio de 2020.

Igualmente, se concede una moratoria en el periodo de cobro voluntario de los siguientes padrones tributarios: la tasa de terrazas para bares y restaurantes, durante el primer semestre de este año 2020 (tasa por aprovechamiento especial de terrenos de uso público con mesas y sillas correspondiente al primer semestre de 2020); el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y rústica); la tasa de los puestos de los mercadillos semanales (tasa por aprovechamiento especial con mercadillos semanales); y la tasa de vados (tasa por aprovechamiento especial con entrada de vehículos).

SE MODIFICA EL CALENDARIO FISCAL

También se modifica el calendario fiscal, una vez se conozca el espacio temporal de duración del estado de alarma; se suspenden las notificaciones presenciales durante el período de duración del estado de alarma; y se amplían los plazos de pago de las liquidaciones ya notificadas y las que se notifiquen durante estos días, así como de los fraccionamientos ya concedidos.

En concreto, se amplía hasta el 30 de abril de 2020 los plazos de pago de las liquidaciones (no recibos) ya notificadas y cuyo periodo voluntario de ingreso no haya finalizado el 18 de marzo de 2020; hasta el 20 de mayo de 2020 los plazos de pago de las liquidaciones (no recibos) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020; y hasta el 30 de abril de 2020 de los plazos de fraccionamientos ya concedidos con vencimiento 5 de abril de 2020.

Además, se van a articular todas las medidas para garantizar que la totalidad de trámites con la Agencia Tributaria se puedan realizar por vía telemática o telefónica.

A tal efecto, de forma inmediata, la Agencia Municipal Tributaria realizará la puesta a disposición en formato electrónico de todas las notificaciones de ámbito tributario; y todos los ciudadanos podrán realizar sus gestiones tributarias por teléfono mediante grabación de voz y a través de la Oficina Virtual Tributaria.

Se insta a que aquellos ciudadanos que no lo hayan hecho hasta la fecha, suministren sus datos de contacto, teléfono móvil y correo electrónico a la AMT en el teléfono '968 355002'.

Para aquellas personas que no dispongan de certificado electrónico, la AMT facilitará el acceso a las notificaciones electrónicas que se generen mediante un sistema de autenticación alternativo.

Finalmente, el alcalde ha informado que solicitará al Estado que "lleve a cabo las modificaciones necesarias en la legislación tributaria para mejorar los beneficios fiscales y las normas de gestión de los tributos".

Por último, sobre los funerales y enterramientos, el concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, Eduardo Martínez Oliva, ha puntualizado que se celebrarán, pero con "restricciones", dado que se trata de un servicio "esencial", aunque no se permitirán visitas al cementerio.