Ayuntamiento de Murcia lanza el primer concurso de propuestas para embellecer los jardines en Fiestas de Primavera

Presentación de la primera edición del concurso de los Jardines de Primavera - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha convocado el primer concurso 'Jardines de Primavera', dirigido a arquitectos, diseñadores, floristas y artistas para crear las nuevas infraestructuras florales efímeras que embellecerán plazas y jardines durante las próximas Fiestas de Primavera, según ha informado el Consistorio.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, tiene como objetivo seleccionar los proyectos que darán forma a los Jardines de Primavera de este año, fomentando así la participación de profesionales del sector del diseño, la arquitectura, el paisajismo y el arte floral.

"Queremos que los Jardines de Primavera sigan creciendo en calidad, creatividad e identidad de ciudad, y para ello abrimos este proceso a profesionales y colectivos que puedan aportar nuevas miradas y propuestas innovadoras", ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

A la presentación de esta primera edición del concurso han asistido representantes de colectivos y colegios profesionales como el colectivo Open House, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, el Colegio Oficial de Arquitectos o la Asociación Española de Floristas, entre otros.

"Hay una cosa que teníamos encomendada por parte del alcalde, que era la de reinventar y la de impulsar nuestros festejos y, entre ellos, las Fiestas de Primavera. Estamos centrados en ello y en la calle se percibe, cuando hay un festejo popular, que algo está cambiando, que las fiestas de Murcia no solamente son pues una bonita manera de convivencia entre los murcianos o ese sentimiento de identidad, de pertenencia a nuestra tierra, sino también una manera de favorecer nuestro comercio, nuestra hostelería, nuestra hostelería y también nuestra marca de ciudad", ha subrayado el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

Según el edil, "Jardines de Primavera es un proyecto indiscutiblemente identitario de nuestras fiestas".

"Queremos que cada edición suponga un paso más en excelencia y proyección", ha agregado, por su parte, Guillén, quien ha incidido en que "Murcia en primavera es color, alegría, calle, convivencia, flores, gastronomía y folklore, y estamos convencidos de que los proyectos presentados serán capaces de conectarán con murcianos y visitantes de todas las edades".

El concurso contempla más de una veintena de localizaciones en el municipio, entre ellas Avenida de la Libertad, Santo Domingo, Plaza Cardenal Belluga, Plaza de las Flores, Jardín de Floridablanca, Puente de Hierro o la entrada del Malecón. En esta edición, el entorno de la Plaza Circular queda fuera del concurso, ya que será el Ayuntamiento el encargado del diseño y ejecución de esta estructura floral.

Los participantes podrán presentar un diseño por ubicación, optar a varias localizaciones o centrarse en una sola, sin límite de propuestas por autor o equipo.

Las bases establecen, además, que las propuestas deberán ser originales, creativas y adaptadas al espacio elegido, integrando referencias a las tradiciones y elementos característicos de la ciudad de Murcia. Asimismo, deberán incluir memoria técnica, render o simulación 3D, cronograma de montaje y desmontaje y memoria económica detallada.

Los proyectos seleccionados darán lugar a una dotación económica que oscila entre 5.000 y 15.000 euros (IVA incluido), en función de la envergadura de cada diseño. Los murcianos y murcianas podrán valorar por estas infraestructuras florales a través de la aplicación 'Tu Murcia', una vez al día.

La convocatoria llega tras el éxito de las últimas ediciones, en las que las instalaciones florales cautivaron a miles de personas. El año pasado, en concreto, los Jardines de Primavera incorporaron un guiño especial al 1.200 aniversario de la fundación de Murcia y convirtieron a espacios como Plaza Circular, Romea, Santo Domingo o Trapería entre los más visitados y fotografiados.

Además, más de un millar de niños participaron en los talleres del programa '1200 Primaveras', y las actividades familiares superaron los 10.000 visitantes.

Para Guillén, "esta evolución responde a una estrategia municipal de celebración de la cultura, la huerta, la tradición y la participación ciudadana, de modo que los Jardines de Primavera se comunican con la ciudad, especialmente este año en el que se conmemoran dos importantes fechas para la identidad de Murcia, como son el 175 aniversario tanto el Bando de la Huerta como el Entierro de la Sardina, ambas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional".

"Murcia es una ciudad con orgullo de pertenencia y nuestras Fiestas de Primavera que forman parte de nuestra identidad como murcianos. Con este concurso damos un paso más para proyectar nuestros Jardines de Primavera a nivel nacional y reforzar su carácter participativo y creativo", ha valorado el edil de Desarrollo urbano y Ciudad Inteligente.

El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el próximo 10 de marzo y la resolución se comunicará tras la valoración técnica y del jurado designado por el Ayuntamiento.