El Ayuntamiento de Murcia licita las obras para la puesta en marcha del aparcamiento de Abenarabi

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha licitado las obras para la puesta en marcha del aparcamiento de Abenarabi, que cuentan con un presupuesto base de 339.903,52 euros y un periodo de ejecución de cinco meses, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha explicado que estos trabajos permitirán la apertura de este aparcamiento 15 años después con el fin de ofrecer "alternativas a quienes acuden a un lugar estratégico en torno al que se ubican numerosos centros atractores".

El edificio de Abenarabi, bajo el que se encuentra este subterráneo, cuenta con alrededor de 500 trabajadores y el pasado año atendió de forma presencial a unas 22.000 personas. Así, esta apertura dotará de "una mayor comodidad" para la realización de trámites en el edificio administrativo y promoverá el comercio y hostelería de la zona.

Otros centros atractores próximos son la Plaza Circular e instalaciones culturales como la Biblioteca Regional y la Cárcel Vieja; espacios verdes como el parque de Fofó e instalaciones deportivas como el pabellón Príncipe de Asturias, el Cagigal y el Barnés, así como el Club de Tenis.

Desde el Consistorio han explicado que "contribuirá todo ello a reducir la circulación en busca de aparcamiento, lo que se traducirá en un entorno más seguro y una reducción de los niveles de tráfico, ruido y emisiones".

Los trabajos se dividen en siete lotes que comprenden el control de accesos, el circuito cerrado de televisión, la limpieza, electricidad, sistemas contra incendios, ascensor y pintura. Varias de las actuaciones previstas se llevarán a cabo de forma simultánea, con el fin de agilizar los plazos de ejecución.

El nuevo estacionamiento se integrará en la aplicación 'Aparcamurcia', que aglutina todos los aparcamientos de gestión municipal, incluyendo subterráneos, disuasorios y el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), lo que permitirá el pago del estacionamiento sin necesidad de obtener tique.

De esta forma, la barrera se abrirá al acceder al aparcamiento y al salir de él, procediéndose al cobro de forma automática y notificando el importe abonado a quienes tengan activado el sistema de autopago en la aplicación. Este sistema es compatible con el tradicional de obtención del tique y abono en el cajero.

El aparcamiento contará con 58 cámaras que reforzarán la seguridad y agilizarán la detección de cualquier incidencia.

APERTURA DE LAS TRES PRIMERAS PLANTAS

Las obras permitirán la apertura de las tres primeras plantas del aparcamiento, con un total de 440 plazas, de las que 341 se destinarán al público y las otras 99 a vehículos municipales.

La accesibilidad estará garantizada gracias a la puesta en marcha de los dos ascensores que dan acceso al aparcamiento, limitando su comunicación con el edificio administrativo, lo que permite la apertura del estacionamiento de forma independiente fuera del horario de apertura del mismo.

Este compromiso se verá también reforzado mediante plazas destinadas a personas con movilidad reducida, al tiempo que se fomentará la sostenibilidad mediante las reservadas a vehículos eléctricos.

La apertura de la cuarta planta, con la que se completarán las 512 plazas con que cuenta el subterráneo, "se producirá más adelante, una vez analizada la demanda y necesidades existentes", según han explicado desde el Ayuntamiento capitalino.

APARCAMIENTO POR UN EURO LA HORA Y BONOS

Otra de las ventajas de las que disfrutarán los vecinos es el precio de las plazas, que será "muy económicos e inferiores incluso a los de otros subterráneos de gestión pública, con el objetivo de fomentar la rotación".

De esta forma, se podrá hacer uso del mismo por un euro la hora, con un máximo de 12 euros diarios, cifra inferior en más de un 60% a la media de la zona.

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de comerciantes, vecinos y trabajadores, se pondrá en marcha una serie de bonos, complementando su uso rotacional con el residencial o comercial y adaptándose a horarios y necesidades de cada colectivo.

La entrada al aparcamiento se realizará por Abenarabi, mientras que la salida será a través de Marqués de los Vélez.

MÁS DE 1.800 NUEVAS PLAZAS DE APARCAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL

El concejal ha recordado que en los últimos meses se ha llevado a cabo la remunicipalización del aparcamiento de Verónicas y ampliado la red de disuasorios con la incorporación de Arrixaca II.

Esto supone que, desde la constitución de la actual Corporación, el Consistorio ha incorporado 678 plazas a la red municipal de aparcamientos, que se verán incrementadas con la creación de más de 1.100 nuevas plazas en los próximos meses gracias a la puesta en marcha de los aparcamientos de Hacienda, Ronda Sur y Abenarabi, sumando 1.800 plazas nuevas.

A estas cifras se suman las puestas en marcha a través de los aparcamientos de conexión con los que se ha constituido la red de pedanías, estando ya operativos los de Alquerías, Rincón de Seca, Beniaján y Puebla de Soto.