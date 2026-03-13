Ayuntamiento Murcia oferta 400 plazas para los campamentos de verano a escolares del municipio

Campamentos de verano del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía de Murcia oferta este año un total de 400 plazas para los campamentos de ocio y tiempo libre dirigidos a alumnos de 3º a 6º de Primaria de centros del municipio.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Murcia continúa impulsando programas dirigidos a escolares de 8 a 12 años, donde se combinan educación, deporte y contacto con la naturaleza, al tiempo que ofrece alternativas de ocio educativo durante el periodo vacacional.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa la edil del ramo, Belén López, que ha informado que la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente para la contratación del servicio de actividades de ocio y tiempo libre en verano para escolares del municipio de Murcia, mediante cuatro lotes con un presupuesto máximo de 168.960 euros.

Este contrato, previsto por un año con la posibilidad de prorrogarlo anualmente por dos años más, prevé el desarrollo de cuatro campamentos, con cerca de 100 plazas cada uno de ellos, durante el mes de julio de 2025 en diferentes turnos.

Dos de ellos para realizar en enclaves de montaña, y otros dos enfocados a actividades náuticas en el mar, a desarrollar en espacios naturales durante las vacaciones estivales, con el fin de promover entre los escolares un ocio saludable, favorecer la convivencia y posibilitar la práctica de actividades deportivas y recreativas.

En total se podrán beneficiar un total de 400 alumnos de 3º a 6º de Educación Primaria, matriculados en centros públicos del municipio de Murcia.

Dividido en cuatro lotes, el Lote 1 corresponde al campamento de Medio Ambiente y Naturaleza para alumnos de 3º y 4º de Primaria. El Lote 2 es el campamento Multiaventura y Montaña, para alumnos de 5º y 6º de Primaria.

Por otro lado, se oferta el Campamento Marítimo e Inglés en el Mar Menor, que corresponde al lote 3 para alumnos de 3º y 4º de Primaria; y el Campamento Náutico e Inglés en el Mar Menor, que corresponde al Lote 4, para los de 5º y 6º de Primaria.

Con esta iniciativa de la Concejalía de Educación y Atención Ciudadana continúa impulsando programas dirigidos a la infancia que combinan educación, deporte y contacto con la naturaleza, al tiempo que ofrece alternativas de ocio educativo durante el periodo vacacional.

El objetivo, según la edil, es que "durante el verano tengan un ocio saludable y a la vez desarrollen sus talentos, ya que es una manera de sembrar esa conciencia medioambiental en los más pequeños, buscando no solamente la conciliación, sino que además ellos desarrollen sus talentos".