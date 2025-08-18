El Ayuntamiento de Murcia pondrá más autobuses y tranvías para llegar Nueva Condomina los días de partido

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y el Real Murcia han acordado este lunes, durante una reunión, "la necesidad de contar con un Plan de Accesos a Nueva Condomina con el que dar respuesta a la afluencia de aficionados al estadio", dotando a los accesos de alternativas y una mayor fluidez.

Los concejales de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz y de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, se han reunido esta mañana con el vicepresidente del Real Murcia, Juan José Fernández para estudiar mejoras en los accesos y conexiones al estadio, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Para este plan el consistorio y el club clasificarán los partidos como de media, alta o muy alta asistencia, modulando los dispositivos necesarios para adaptarse a las necesidades específicas de cada encuentro.

REFUERZO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Muñoz ha destacado que entre las medidas acordadas se encuentra el refuerzo del transporte público, al objeto de ofrecer alternativas al vehículo privado.

De esta forma, en los partidos de mayor afluencia se dispondrá de tranvías adicionales que lleven a los aficionados hasta la parada del estadio antes del inicio del partido, manteniendo dicho refuerzo durante la celebración del mismo.

A la hora de finalizar el partido, se encontrarán dichos convoyes en la parada del estadio, lo que permitirá realizar hasta tres expediciones adicionales y la salida de 6 tranvías en sólo 45 minutos, lo que permitirá el desplazamiento de casi 2.000 personas, gracias a la puesta en marcha de rebotes en Plaza Circular.

Asimismo, está prevista la creación de una nueva línea de autobús que permitirá la conexión a través de transporte público de distintos barrios y pedanías que no cuentan a día de hoy con conexión directa a través del transporte público.

REFUERZO DISPOSITIVO DE TRÁFICO

Perona, por su parte, ha anunciado la puesta en marcha de un dispositivo para agilizar la llegada y salida del estadio. A través de este, se podrán habilitar en los partidos de mayor afluencia carriles adicionales con origen o destino en el estadio para agilizar el tráfico y facilitar los desplazamientos antes y después de los partidos del cuadro pimentonero.

Este dispositivo, que se pondrá en marcha con la labor de la Policía Local, vendrá acompañado de señalizaciones y desvíos para optimizar la circulación.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

"Se trata de un plan conjunto que contiene medidas a corto, medio y largo plazo, con el objetivo de mejorar la vertebración y conexión del estadio y dar respuesta a las necesidades y demandas de los aficionados del Real Murcia", han explicado.

En este sentido, desde el Consistorio han reivindicado "la necesidad de la puesta en marcha del Arco Norte, que permitirá habilitar nuevos accesos desde el norte del estadio, lo que permitirá una mejor distribución del tráfico al tiempo que se reduce la presión sobre los actuales accesos".

De forma paralela, el Ayuntamiento va a estudiar con la Demarcación de Carreteras del Estado la viabilidad de habilitar accesos directos desde la autovía que permitan una conexión más rápida con esta vía de gran capacidad.

Con todas estas medidas, "Consistorio y club buscan mejorar la experiencia de los miles de aficionados que acuden al estadio a animar al club pimentonero", ha afirmado Muñoz.

Se trata de un plan de actuación dinámico que se implantará de forma progresiva, analizándose su eficacia tras cada encuentro para realizar los ajustes necesarios que permitan una mejora constante del mismo.