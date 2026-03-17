El Ayuntamiento de Murcia registra 2.725 inserciones laborales y 603 nuevos proyectos de autoempleo en 2025

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, interviene en el Consejo Territorial de Empleo y Desarrollo Local - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado este martes el informe de evaluación del Plan de Empleo y Promoción Económica 2024-2027 correspondiente a 2025. Según los datos analizados en el Consejo Territorial de Empleo y Desarrollo Local, el municipio registró la inserción laboral de 2.725 personas tras la gestión de 4.770 ofertas de trabajo, lo que sitúa la tasa de inserción en el 27,8% sobre el total de usuarios atendidos.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha intervenido en la sesión celebrada en el Cuartel de Artillería para detallar que 111 orientadores de las 65 entidades adheridas al Plan prestaron 72.639 horas de atención personalizada a 9.816 usuarios.

Al encuentro han asistido también los concejales de Planificación Urbanística, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro; de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco; de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, junto a la directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), Pilar Velasco.

El informe indica que el 65% de los participantes pertenecen a colectivos con dificultades especiales de inserción. En materia formativa, se desarrollaron 855 acciones (un 17,1% más) que sumaron 68.635 horas lectivas para 8.087 alumnos, con 164 docentes y un enfoque en certificados de profesionalidad (29.405 horas) y formación prelaboral (17.044 horas).

En el ámbito del emprendimiento, el Consistorio asesoró a 4.570 personas, de las que el 50,7% fueron mujeres. Esta actividad derivó en la creación de 603 nuevos negocios, optando el 76% de los emprendedores por la modalidad de trabajo autónomo. Asimismo, 899 usuarios con actividades ya consolidadas recibieron asistencia técnica para su expansión.

Para el fomento del autoempleo, el Ayuntamiento destinó una inversión de 1.019.655 euros, cifra que representa un incremento del 60,5% respecto al ejercicio anterior.

El Consejo Territorial de Empleo y Desarrollo Local, que integra a 65 entidades entre universidades, sindicatos y organizaciones empresariales, junto a 11 servicios municipales y 10 organismos como el SEF, el Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, ha servido también para definir las líneas estratégicas del periodo 2026-2027.

El balance de indicadores arroja una tendencia positiva en el 76,5% de las métricas aplicadas para medir la ejecución y el impacto de las políticas de empleo y desarrollo económico en el municipio murciano durante el último año.