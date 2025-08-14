El Ayuntamiento de Murcia restaurará el sepulcro donde reposa el corazón de Alfonso X el Sabio

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca, junto al monumento funerario que guarda el corazón de Alfonso X el Sabio en la Catedral de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El monumento funerario que guarda el corazón de Alfonso X el Sabio, ubicado en el altar mayor de la Catedral de Santa María de Murcia, será restaurado por el Ayuntamiento en el marco de la celebración por el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad.

El alcalde, José Ballesta, y el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca, han suscrito el convenio de colaboración, tal y como se aprobó en la Junta de Gobierno extraordinaria del pasado lunes.

La restauración supondrá una reparación del daño provocado por la humedad capilar y el paso del tiempo, y se ejecutará siguiendo los criterios de conservación, reversibilidad y respeto por los materiales históricos.

Durante la firma, Ballesta ha destacado que "este es un momento en el que vamos a devolver una forma de justicia histórica, en compensación por todo lo que el Rey Sabio hizo por Murcia. Vamos a recuperar parte de la esencia y de la identidad de esta ciudad, rindiendo homenaje a nuestro pasado para construir nuestro futuro".

Desde el Consistorio han explicado que la rúbrica de este acuerdo "refleja el compromiso con la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico y artístico de la ciudad" y representa "un acto de justicia histórica con uno de los personajes más vinculados al desarrollo de la Murcia medieval, Alfonso X El Sabio, quien concedió fueros, consolidó el Concejo y favoreció la integración cultural y jurídica de la ciudad en el Reino de Castilla".

Mediante el acuerdo, el Obispado autoriza el acceso y disposición del sepulcro al Ayuntamiento de Murcia, quien asume íntegramente la financiación y realización del proyecto con un presupuesto de 43.000 euros y un plazo de ejecución dos meses, aproximadamente.

En 1425, por orden del emperador Carlos I, las vísceras del monarca castellano fueron trasladadas a la Catedral para reposar en un sepulcro mandado a construir por el propio concejo murciano.

Desde entonces, la urna ha sido testigo del paso de los siglos y de distintas restauraciones, como la acometida en 1854 tras el incendio del templo, o la más reciente, en 1997, que abordó los efectos de la humedad capilar.

El proyecto, elaborado por la Oficina Municipal de Arqueología, plantea una restauración que incluye la limpieza, consolidación y reintegración de materiales originales, así como el tratamiento de sales solubles y patologías estructurales. Se emplearán técnicas y materiales de última generación, con el objetivo de asegurar la reversibilidad, estabilidad y durabilidad de la intervención.

Además del tratamiento directo sobre la urna, se intervendrá en los elementos escultóricos que la componen, el arco triunfal, los maceros y las lápidas conmemorativas, aplicando técnicas de limpieza, consolidación, reintegración y tratamiento de sales, con el mínimo impacto posible y la máxima fidelidad al original.

Todo el proceso estará dirigido por profesionales especializados con solvencia acreditada en restauración patrimonial, bajo supervisión municipal y la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma.

Por otro lado, el convenio articula la creación de la Comisión de Seguimiento, que estará constituida, por parte del Obispado, por el deán de la Santa Iglesia Catedral, Tomás Cascales, y los canónigos Francisco José Alegría y José Antonio Ibáñez; y por el Ayuntamiento, por la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y la jefa de servicio del Centro Municipal de Arqueología, Carmen Martínez.

UNA RESTAURACIÓN ABIERTA A LA CIUDADANÍA

El Ayuntamiento contempla la organización de visitas guiadas durante la ejecución de los trabajos, así como la realización de un reportaje documental gráfico y planimétrico. Esta iniciativa permitirá a murcianos y visitantes conocer de cerca el proceso técnico y redescubrir el legado del Rey Sabio.

Esta restauración se suma a otras actuaciones de recuperación del patrimonio que se ejecutan dentro del proyecto 'Murcia 1.200', como son las murallas de Sagasta y Sol; el yacimiento de San Esteban; el mercado de Verónicas; la ermita del Salitre y el eremitorio de la Luz en la pedanía de Santo Ángel, con una inversión de 8,5 millones de euros en total.