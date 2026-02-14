El Ayuntamiento de Murcia resuelve más de 150 incidencias por la alerta naranja por viento

Especialmente significativa ha sido la actuación de los servicios de limpieza ante los numerosos contenedores desplazados por el viento MURCIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha activado desde la madrugada del viernes 13 de febrero el protocolo municipal de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos con motivo de la alerta naranja por fuertes rachas de viento decretada en el municipio, desplegando de forma coordinada a los distintos servicios municipales para atender la totalidad de los avisos registrados y habiendo resuelto ya más de 150 incidencias y que ha atendido y resuelto más de un centenar de incidencias hasta las 15 horas de este sábado.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la retirada del andamio y de los elementos desprendidos en la Plaza Circular, donde una chapa de protección de una obra se vio afectada por el viento. La zona quedó asegurada de inmediato, sin que se hayan producido daños personales, y la incidencia ha quedado completamente resuelta.

Durante el episodio de viento, los efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil Limpieza Viaria y el servicio de Parques y Jardines han intervenido en incidencias relacionadas principalmente con la caída de ramas y árboles, desprendimiento de chapas, carteles y elementos de fachada, cables descolgados y desplazamiento de vallas y señalización.

Especialmente significativa ha sido la actuación de los servicios de limpieza ante los numerosos contenedores desplazados por el viento en distintos puntos del casco urbano, barrios y pedanías. Los operarios han procedido a su recogida y recolocación de forma continua, priorizando aquellos que obstaculizaban la calzada o suponían un riesgo para peatones y conductores.

En estos momentos, los equipos municipales continúan trabajando en la recolocación de contenedores por barrios y pedanías, atendiendo la totalidad de los avisos recibidos y actuando en coordinación permanente con la Policía Local para garantizar la seguridad y la normalidad en la vía pública.

La coordinación de los servicios municipales ha permitido mantener bajo control la situación en el municipio pese a la intensidad de las rachas de viento, resolviendo las incidencias con agilidad y eficacia y minimizando los riesgos para la ciudadanía.

El Ayuntamiento recuerda que el municipio cuenta con un protocolo específico ante episodios de viento fuerte, que contempla el refuerzo de los dispositivos de emergencia, la vigilancia preventiva de zonas sensibles y la coordinación permanente entre los distintos servicios municipales y organismos competentes.

Desde el Consistorio se traslada un mensaje de tranquilidad a la población, subrayando que los equipos municipales permanecen desplegados y preparados para actuar ante cualquier eventualidad, al tiempo que se recomienda extremar las precauciones, asegurar objetos susceptibles de desplazamiento en balcones y terrazas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

El Ayuntamiento de Murcia continuará informando puntualmente de la evolución de la situación a través de sus canales oficiales y redes sociales.