El Ayuntamiento de Murcia suscribe un acuerdo para reducir el precio del estacionamiento en Glorieta y Saavedra Fajardo

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación del Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz, y regional de Telpark, Óscar de Pablos - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación del Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz, ha anunciado que el Consistorio ha alcanzado un acuerdo que permitirá estacionar a precios más económicos en los aparcamientos de Glorieta y Saavedra Fajardo.

Esta medida se articulará a través de bonos 'Multipass' de 5, 10 y 20 usos que podrán adquirirse desde este lunes y hasta el 30 de septiembre a través de la aplicación 'Telpark', y permitirán aparcar hasta 12 horas en Saavedra Fajardo por 5,99 euros y en Glorieta de España por 7,49 euros.

Estos pases podrán utilizarse durante todo el año sin restricción de fechas o franjas horarias, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

A la hora de adquirir los bonos, los clientes introducirán la matrícula de su coche asociado y podrán entrar y salir sin necesidad de sacar tique ni de pagar en efectivo gracias a un sistema de lectura digital de matrículas.

Este mecanismo "garantiza la rapidez, seguridad y eficacia del servicio ofertado", y permite además el cambio de la matrícula asociada a la promoción.

Tanto el concejal como el delegado regional de Telpark, Óscar de Pablos, han puesto en valor que esta colaboración se convierte en una herramienta para dinamizar el comercio de proximidad gracias a su ubicación estratégica.

Muñoz ha destacado que se trata de la primera ocasión en que estos bonos llegan al subterráneo ubicado en la Plaza de Europa, lo que permitirá potenciar la plaza de abastos de Saavedra Fajardo junto a la que se ubica.

Quienes adquieran uno de estos pases disfrutarán hasta final de año de un 30% de descuento en la carga de su vehículo eléctrico en cualquier estacionamiento de Telpark de España y Portugal. De esta forma, se da acceso a precios rebajados a los más de 1.300 puntos de recarga con los que cuenta la compañía en la Península.

Además, la puesta en marcha de estos bonos "permitirá reducir el tráfico y las emisiones producidas durante la búsqueda de aparcamiento, que señalan los expertos como los momentos en que se produce una mayor contaminación".

Este acuerdo complementa el Plan Especial de Movilidad puesto en marcha por el Consistorio con motivo de la Feria de Septiembre, que incluye el refuerzo del transporte público y la gratuidad de más de 8.000 plazas en los disuasorios de Loaysa, Atocha, Fuenteblanca y Justicia, a las que se suman las más de 500 con las que cuentan estos estacionamientos.

Muñoz ha señalado que con esta iniciativa "se busca reducir la contaminación y el tráfico, al dar facilidades y alternativas reales, fiables y económicas a los ciudadanos para el estacionamiento de sus vehículos, al tiempo que se apoya con medidas reales el comercio de proximidad y a los locales de restauración del centro".

En esta apuesta se enmarcan también el inicio de las obras del disuasorio de Hacienda, la licitación de los trabajos para la apertura de Abenarabi o la remunicipalización el pasado año del de Verónicas, que trajo consigo una rebaja en las tarifas de entre el 40% y el 80%.