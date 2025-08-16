El Ayuntamiento organiza un dispositivo de atención a personas vulnerables ante la alerta roja de este domingo

Desde El Consistorio Se Van A Poner En Marcha Diferentes Medidas De Atención Para Garantizar El Bienestar De Los Colectivos Con Mayor Vulnerabilidad En Situación De Exclusión Residencial, Como Es La Apertura Del Pabellón Cagigal - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la alerta roja prevista para mañana domingo 17 de agosto en el municipio de Murcia, y conforme al comunicado oficial emitido desde el Ayuntamiento en el que se activa el Plan de Emergencias en fase de preemergencia, se han organizado una serie de medidas para garantizar el bienestar de los colectivos con mayor vulnerabilidad en situación de exclusión residencial.

De manera excepcional, se garantiza la permanencia durante toda la jornada de aquellas personas vulnerables beneficiarias de recursos de alojamiento nocturno, sirviendo estos espacios de refugio climático.

El SEMAS (Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social), en coordinación con Policía Local y Protección Civil, realizará asimismo rutas por diferentes vías de Murcia para informar a las personas en situación de calle de los recursos habilitados para protegerse del calor, además de supervisar su estado de salud y ofrecer agua fría y gorras con un dispositivo especial de refuerzo.

Además se va a habilitar como espacio municipal el Pabellón Cagigal durante la preemergencia, para que las personas que lo deseen puedan permanecer mientras que esté activa la alerta roja en horario de 12.30 a 21.00 horas, aclimatado con sillas, aire acondicionado y reparto de agua y otros víveres.

Igualmente desde el Consistorio se está contactando con entidades sociales dedicadas a la atención de colectivos vulnerables en situación de calle (Fundación Jesús Abandonado, Cáritas) para complementar la intervención social y lograr la máxima eficacia.

Por último destacar que se trata de un dispositivo en el que están colaborando diferentes servicios municipales como es servicios sociales, deportes, protección civil, y policía local, para un óptima organización y desarrollo del mismo.