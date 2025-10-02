El Ayuntamiento refuerza la atención legal gratuita y confidencial a los jóvenes de Cartagena

Archivo - Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

El Ayuntamiento de Cartagena ha reforzado el Espacio Ciudadanía ubicado en las instalaciones del Área de Juventud del Paseo Alfonso XIII que se posiciona como "un servicio de atención legal gratuita y confidencial, pensado especialmente para atender las dudas de la juventud cartagenera sobre derechos, problemas con trámites o simplemente orientación sobre por dónde empezar a actuar ante un problema legal", según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

El Espacio Ciudadanía brinda asesoramiento legal en una amplia gama de temas, desde cuestiones laborales y conflictos con contratos, hasta problemas derivados del uso de las redes sociales y la privacidad online.

Entre otras cuestiones, los jóvenes de Cartagena que accedan a este servicio podrán recibir información sobre derechos laborales y empleo, como por ejemplo, información sobre contratos, salarios y condiciones laborales. También les podrán asesorar sobre alquileres, telefonía y otros tipos de contratos.

Otras de las áreas que abarca este servicio son las redes sociales y la privacidad online ofreciendo ayuda frente al acoso digital, robo de identidad y protección de datos personales. También ofrecen asesoramiento sobre resolución de problemas con compras, garantías y devoluciones.

En cuento a derechos y obligaciones de los jóvenes les proporcionarán información sobre derechos educativos, sanitarios y anti-discriminación, así como consejos legales para aquellos que deciden mudarse o compartir vivienda.

Además de las atenciones en materia legal, el Espacio Joven de Juventud, es un servicio especializado basado en la accesibilidad, la escucha activa, el seguimiento y la mediación ante otros servicios y organismos, cuenta con otros diferentes espacios de atención y asesoramiento, gratuito, en temas como orientación educativa: educación reglada, recursos formativos, información de becas, estudios de postgrados, homologaciones; orientación laboral para la búsqueda de empleo, salidas profesionales, formación para el empleo, Garantía Juvenil; información sobre movilidad internacional, voluntariado internacional, participación en programas europeos, intercambio de idiomas, carnets internacionales, estudiar y/o trabajar en el extranjero; salud joven con información y asesoramiento psicológico, salud sexual y reproductiva, diversidad, prevención y apoyo y asesoramiento psicológico y emocional, entre otros.

En lo que va de 2025, en el Espacio Joven se han realizado más de un millar de atenciones presenciales y se han formado 330 jóvenes en el primer semestre del año.

El acceso a los diferentes espacios de atención se puede hacer solicitando una cita programada con Juventud, llamando al 968128862, o escribiendo a espaciojoven@ayto-cartagena.es