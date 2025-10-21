Ayuntamiento de Santomera arranca los trabajos del Plan de Turismo Sostenible - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha iniciado la fase de diagnóstico del Plan de Turismo Sostenible, una iniciativa destinada a impulsar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la inclusión y la resiliencia.

El plan tiene como objetivo mejorar la competitividad del municipio mediante la aplicación de buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, posicionando a Santomera como un referente en turismo responsable dentro y fuera de la Región de Murcia.

El proyecto se desarrolla en colaboración con EuroVértice, empresa especializada en planificación sostenible y encargada de la elaboración del plan.

Con su apoyo, se definirá una hoja de ruta que guiará al municipio hacia un modelo turístico respetuoso con el entorno natural y comprometido con el bienestar de sus habitantes y visitantes.

Como parte del diagnóstico turístico del municipio, este miércoles se celebró un taller participativo con la asistencia de asociaciones locales, vecinos y vecinas, y personal técnico municipal. Durante la jornada, las personas participantes analizaron los principales recursos turísticos del municipio, identificaron barreras y propusieron medidas para su mejora.

En los próximos meses, el Plan de Turismo Sostenible continuará con nuevas acciones para proteger el patrimonio natural y cultural de Santomera y avanzar hacia un modelo turístico responsable y participativo.

En este sentido, durante noviembre y diciembre se celebrarán nuevos talleres para definir y concretar el modelo turístico y la gobernanza del Plan.

Posteriormente, también se trabajará en la creación de productos turísticos sostenibles, la conservación del patrimonio y una estrategia de promoción que refuerce la imagen del municipio como un destino verde e inclusivo.

Esta iniciativa, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se enmarca en el proyecto 'Santomera: Esencia de Azahar', un plan estratégico que combina ecología urbana, ecoturismo y humanismo energético para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde una perspectiva local.

Con esta ayuda, el Ayuntamiento está desarrollando un Plan de Naturaleza Urbana, un Plan de Turismo Integral y un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible.