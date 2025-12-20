El Ayuntamiento de Santomera incorpora a las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales a la RPT

Trabajadoras de las Escuelas Infantiles Municipales Arco Iris e Infanta Elena - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Santomera ha aprobado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permite, por primera vez desde 2008, la incorporación de las trabajadoras de las Escuelas Infantiles Municipales Arco Iris e Infanta Elena a este instrumento de ordenación del personal municipal.

María José Gil, concejal de Personal, ha destacado durante la sesión plenaria que "es un momento muy esperado para una parte importante de la plantilla del Ayuntamiento", recordando que desde que ambas escuelas pasaron a gestión directa como servicio público municipal, sus profesionales habían quedado fuera de la RPT.

La Relación de Puestos de Trabajo define las características, requisitos y complementos de cada puesto, por lo que su actualización supone un avance decisivo en la mejora de las condiciones laborales. Con esta aprobación, las retribuciones salariales de las trabajadoras se adecuarán por fin a las funciones que desempeñan, subsanando carencias arrastradas durante casi dos décadas.

María José Gil ha subrayado que "desde hace 18 años, las trabajadoras de las escuelas infantiles venían reclamando una incorporación justa, necesaria y conforme a la ley", y ha puesto en valor el trabajo conjunto realizado para elaborar las fichas de funciones de cada puesto y adaptar su situación a la normativa vigente.

La concejal también ha querido agradecer "la implicación, el esfuerzo y la confianza" de todas las trabajadoras durante este proceso, así como tener un recuerdo especial para aquellas profesionales que, desde 2008, se jubilaron sin llegar a ver reconocida esta mejora salarial.

"Después de 18 años, hoy lo aprobamos de manera consensuada con ellas, como no podía ser de otra forma", ha señalado Gil, que ha afirmado que esta medida refuerza el compromiso del equipo de gobierno con la educación en Santomera, mejorando y dignificando las condiciones laborales de las profesionales que sostienen este servicio esencial.