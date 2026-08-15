El Ayuntamiento de Santomera muestra su apoyo a la comunidad colombiana tras el terremoto que ha sacudido el país

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha recibido esta semana en el Salón de Actos municipal a miembros de la comunidad colombiana residente en el municipio, tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha recibido esta semana en el Salón de Actos municipal a miembros de la comunidad colombiana residente en el municipio, tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes.

Durante el encuentro, el primer edil ha trasladado el apoyo y la solidaridad del Ayuntamiento ante una situación que mantiene en vilo a numerosas familias con familiares y amigos en las zonas afectadas.

Durante la reunión, el alcalde ha escuchado de primera mano las inquietudes y necesidades de los vecinos y vecinas de origen colombiano. Asimismo, ha destacado la importancia de la comunidad colombiana dentro de Santomera.

"El pueblo colombiano forma parte de nuestra comunidad y comparte nuestro día a día. En momentos tan difíciles como este, queremos que sepan que no están solos y que cuentan con el respaldo de todo el municipio", ha señalado el alcalde durante el encuentro.

El Ayuntamiento mantiene además un contacto permanente con la Dirección General de Acción Exterior y Cooperación de la Comunidad Autónoma, con el objetivo de conocer la evolución de la situación y coordinar cualquier actuación que pueda ponerse en marcha desde las distintas administraciones.

El consistorio hace un llamamiento a la ciudadanía para que, en caso de querer colaborar con las personas afectadas por el terremoto, lo haga a través de organizaciones humanitarias con experiencia y presencia sobre el terreno, como Cruz Roja o Cáritas, garantizando así que la ayuda llegue de forma eficaz a quienes más la necesitan.

Santomera traslada todo su cariño y solidaridad al pueblo colombiano y, de manera especial, a los vecinos y vecinas del municipio que viven con preocupación las consecuencias de esta tragedia.