El Ayuntamiento de Santomera refuerza la seguridad con un nuevo vehículo de Policía Local

Nuevo vehículo incorporado a la flota de la Policía Local del Ayuntamiento de Santomera - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha incorporado esta semana a la flota de la Policía Local un nuevo vehículo destinado específicamente a reforzar la seguridad en zonas rurales y diseminadas del municipio. La adquisición ha sido financiada con 56.000 euros por la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias de la Región de Murcia.

Durante la presentación, el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha señalado que esta nueva dotación permitirá "atender a la población que reside fuera del casco urbano con una mayor presencia policial", reforzando así la vigilancia y la protección en áreas más apartadas del término municipal, según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

Además, este vehículo especial facilitará el acceso de los agentes a zonas de difícil tránsito, tanto por la orografía del terreno como en situaciones derivadas de fenómenos meteorológicos adversos, como las lluvias torrenciales, garantizando una respuesta más eficaz ante posibles emergencias.

La unidad cumple con las especificaciones técnicas marcadas por la Dirección General de Administración Local en materia de motorización, seguridad y equipamiento.

Asimismo, presenta un diseño homogéneo para todos los ayuntamientos beneficiarios y una rotulación identificativa con la denominación 'Patrulla Rural', junto al escudo del Ayuntamiento de Santomera y el de la Comunidad Autónoma.

Martínez ha subrayado que "la seguridad de nuestros vecinos es una prioridad, y por eso seguimos dotando a la Policía Local de los recursos necesarios para que pueda desempeñar su labor con eficacia y garantías".

En este sentido, el primer edil ha agradecido al Gobierno regional "su respaldo para continuar mejorando los medios materiales del cuerpo policial".

COCHES PATRULLA RENOVADOS Y CÁMARAS DE VIGILANCIA

Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de refuerzo de la seguridad ciudadana. El pasado octubre, el Ayuntamiento incorporó dos nuevos coches patrulla para renovar la flota policial, dotados de una imagen actualizada y de los últimos avances tecnológicos, lo que ha permitido mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias en todo el municipio.

A ello se suma la puesta en marcha de cámaras de videovigilancia y control de tráfico, que contempla la instalación de más de cuarenta dispositivos en puntos estratégicos de la localidad.

Estos equipos combinarán videovigilancia y lectura automática de matrículas y estarán conectados a un centro de control ubicado en la Jefatura de la Policía Local, desde donde se gestionarán las imágenes y los datos en tiempo real.

De forma complementaria, el Consistorio ha reforzado los medios materiales del cuerpo mediante la adquisición de nuevo vestuario técnico y operativo para los agentes. "Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en seguridad para garantizar el bienestar y la libertad de nuestros vecinos y vecinas", ha concluido el alcalde.