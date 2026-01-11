Los ayuntamientos de Cartagena y Málaga alcanzan un acuerdo de colaboración para la promoción turística

La alcaldesa en la inauguración del foro S Moving en la feria Greencities 2025 de Málaga - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena y el de Málaga han establecido los términos generales de una colaboración institucional en materia de turismo con la aprobación, en la Junta de Gobierno Local, de un Protocolo General de Actuación Conjunta.

El documento se pretende firmar oficialmente por la alcaldesa, Noelia Arroyo, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el marco de la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará en Madrid del 21 al 25 de enero.

Este protocolo sienta las bases para una cooperación estable que permitirá intercambiar experiencias, desarrollar proyectos promocionales conjuntos y potenciar el conocimiento mutuo entre ambas ciudades, beneficiando a sus sectores turísticos y culturales.

Entre las líneas de colaboración previstas se encuentran la creación de un grupo de trabajo técnico, la participación en proyectos de ámbito nacional e internacional, el fomento de foros empresariales y la promoción cruzada de eventos culturales y de ocio.

La firma de este acuerdo viene a formalizar y potenciar una relación de colaboración que ya ha mostrado sus frutos en el pasado. Cartagena y Málaga han mantenido una vinculación en el ámbito turístico, cultural y empresarial, destacando la participación de la alcaldesa Noelia Arroyo el pasado julio en el I Foro Económico y Social del Mediterráneo, celebrado en la ciudad malagueña.

Arroyo considera clave "trabajar en red y establecer alianzas entre ciudades que, como Málaga y Cartagena, son destinos de referencia con un patrimonio cultural y una oferta turística de primer nivel". De hecho, ambas ciudades han coincidido en foros sectoriales y han explorado sinergias en materia de cruceros y turismo cultural, identificando un potencial claro para la promoción conjunta dada su condición de puertos históricos del Mediterráneo con una oferta monumental y museística muy potente.

"Con este protocolo, Cartagena y Málaga unen fuerzas para proyectarse de manera más sólida. Son dos ciudades con un enorme atractivo, historias entrelazadas con el Mediterráneo y una vitalidad cultural extraordinaria. Trabajando juntas podemos llegar a más mercados, intercambiar buenas prácticas y ofrecer al turista una mejor experiencia. Es una alianza estratégica, que va a dar resultados tangibles para nuestro sector turístico. FITUR es el escenario perfecto para materializar este compromiso de colaboración", ha añadido la primera autoridad municipal.

El objetivo del Gobierno municipal es continuar, como ya se ha hecho con Madrid, Zaragoza, Granada o Albacete, con la estrategia de alianzas con ciudades líderes, buscando innovar en la promoción turística y cultural, y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico a través de sectores clave.

El protocolo aprobado no genera por sí mismo obligaciones económicas para los presupuestos municipales. Su objetivo principal es establecer un marco ágil que facilite la colaboración. Cualquier acción concreta que conlleve compromisos económicos o de ejecución detallada será desarrollada posteriormente a través de convenios específicos, que deberán ser aprobados conforme a la legalidad vigente.

Para garantizar el seguimiento del acuerdo, se creará una Comisión Mixta integrada por representantes técnicos de ambas áreas de Turismo, que se encargará de coordinar las iniciativas y proponer los proyectos a implementar.