Las bajas laborales en la Región de Murcia se alargan 17 días más que la media de España

El decano del Colegio de Graduados Sociales, Alfonso Hernández Quereda, y la vicedecana primera, María José Pelegrín - COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia lidera la duración de las bajas por Incapacidad Temporal (IT), con 61 días, frente a los 44 días de la media nacional.

Con datos como estos en la mano, el Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia ha advertido de que el absentismo laboral es un "problema grave" que "se consolidado como una tendencia estructural, tanto por su permanencia en el tiempo como por el hecho de que no se haya logrado reducir las cifras".

El decano del Colegio de Graduados Sociales, Alfonso Hernández Quereda, ha aclarado que la IT se considera también una forma de absentismo, ya que dentro de este concepto se incluyen las ausencias en el puesto de trabajo tanto justificadas como no justificadas.

Según el informe sobre absentismo en España elaborado por la Fundación Justicia Social para el Consejo General de Graduados Sociales de España, el motor principal del absentismo es el incremento sostenido de los procesos de IT.

Hernández Quereda ha aclarado que "en ningún caso se quiere achacar al trabajador este incremento del absentismo, sino tratar de analizar la situación para encontrar una solución".

El informe señala que la tasa equivalente de absentismo se elevó del 5,12% en 2023 al 5,51% en 2025 en el conjunto del país, debido a una "compleja interacción multifactorial.

En el caso de la Región de Murcia, Hernández Quereda ha indicado que la tasa de absentismo laboral en el primer trimestre del año fue del 7,7%, medio punto más que la media nacional (7,2%). Del total regional, el 6,1% fue por IT.

Por sectores, la mayor tasa general de absentismo en la Región de enero a marzo fue la Industria (8%), seguida de los Servicios (7,8%) y el apartado conjunto de Construcción y Agricultura (6,8%).

Hernández Quereda ha apuntado a "las listas de espera sanitarias y a la demora de las pruebas diagnósticas por falta de medios", pero también al seguimiento de la evolución del paciente y al envejecimiento de los trabajadores.

En este sentido, ha comentado que las bajas de mayor duración suelen ser por enfermedad mental -estrés o depresión--, por lo que ha abogado por adoptar medidas preventivas en el ambiente de trabajo cuando las causas sean de carácter laboral.

A su vez, ha propuesto reformar el sistema de IT, planteando recurrir a las mutuas en aquellas especialidades en las que disponen de mayores medios, como la traumatología y la salud mental, para tener diagnósticos más rápidos, y contar con ellas también para el tratamiento del paciente.

"Las listas de espera son fundamentales, porque para diagnosticar algo tienes que tener pruebas diagnósticas o verte el especialista, y si no te ve en el tiempo adecuado, no puede hacer el diagnóstico para iniciar el tratamiento", ha señalado.

En España, las bajas por patología osteomuscular suponen el 45,% y las relacionadas con salud mental o riesgos psicosociales un 20,3%.

No obstante, ha incidido en que esto no afectaría al sistema de alta/baja, que seguiría en manos del médico de cabecera, pero le facilitaría la valoración al contar con la evolución del paciente realizada por la mutua.